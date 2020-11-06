ºå¿À¡¦Ê¡Î±¹§²ð (C) Kyodo News

¼Ì¿¿³ÈÂç

¢¡ ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤­¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡Ä

¡¡ºå¿À¤Ï6Æü¡¢²¼µ­Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡ãÅê¼ê¡ä

14¡¡Ç½¸«ÆÆ»Ë

¡ãÆâÌî¼ê¡ä

00¡¡¾åËÜÇîµª

¡ã³°Ìî¼ê¡ä

8¡¡Ê¡Î±¹§²ð

¢¡ Ë¬¤ì¤¿¼ãÊÖ¤ê¤ÎÇÈ

¡¡Ç½¸«¤ÏÄ»¼è¾ëËÌ¹â¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤ÎÂçºå¥¬¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2004Ç¯¤Î¼«Í³ÏÈ¤Çºå¿À¤ËÆþÃÄ¤·¤¿º¸ÏÓ¡£°ÊÍè¡¢¥¿¥Æ¥¸¥Þ°ì¶Ú16Ç¯¤ÇÄÌ»»104¾¡¡Ê93ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¤âÊ³Æ®¤ò¸«¤»¡¢ÄÌ»»50¥Û¡¼¥ë¥É¤Ë¥»¡¼¥Ö¤â1¤Äµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥­¥ã¥ê¥¢¤Ç5ÅÙ¤Î2¥±¥¿¾¡Íø¤âµ­Ï¿¤·¤¿º¸¤Î¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2018Ç¯º¢¤«¤é½ù¡¹¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤Î½ÐÈÖ¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢ºòµ¨¤Ï¤Ä¤¤¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¥¼¥í¡£º£µ¨¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î¤ß¤Ç32»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢1¾¡0ÇÔ3¥Û¡¼¥ë¥É¤ÇËÉ¸æÎ¨¤Ï5.01¡£°ÂÄê´¶¤Ë·ç¤¤¤¿Åêµå¤âÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£

¡¡¾åËÜ¤Ï¹­ÎÍ¹â¤«¤éÁá°ðÅÄÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢2008Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Çºå¿À¤ËÆþÃÄ¡£¤³¤Á¤é¤âºå¿À¤Ò¤È¶Ú¤Ç12Ç¯¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ»»698»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£µ¨¤Ï25»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢ÂÇÎ¨¤Ï.171¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£

¡¡Ê¡Î±¤ÏÃæÆü¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤¿¸å¡¢NPBÉüµ¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çºå¿À¤Ë²ÃÆþ¡£2013Ç¯¤«¤é¥¿¥Æ¥¸¥Þ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æº£Ç¯¤Ç8Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢º£µ¨¤Ï²ÃÆþ¸å¥ï¡¼¥¹¥È¤Î43»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢ÂÇÎ¨¤Ï.154¤ÈÄãÌÂ¡£µå³¦ºÇÇ¯Ä¹Áª¼ê¤È¤·¤ÆÄ©¤ó¤À2020¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¡¢ºå¿À¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£