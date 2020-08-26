¤Ê¤¼º¸Íø¤¤Ï¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤¬½ñ¤¤Å¤é¤¤¤Î¤«¡Ä¿Þ²ò¤¬ÏÃÂê¤Ë¡¡Çº¤ß¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ú¥óÁª¤Ó¤Î¥Ò¥ó¥È¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤ËÊ¹¤¤¤¿
ÆüËÜ¿Í¤Ë1³äÄøÅÙÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡Öº¸Íø¤¡×¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤ÇÊ¸»ú¤¬½ñ¤¤Å¤é¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ã¤Æ¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¿Þ²ò¤·¤¿Twitter¤ÎÅê¹Æ¤¬¤³¤Î¤Û¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º¸Íø¤¤Î¿Í¤Ï¡¢Ê¸»ú¤Î½ñ¤½ç¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¥Ú¥ó¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤é½ñ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢É®µ¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ñ¤¤Å¤é¤¤¤È´¶¤¸¤ëÍýÍ³¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Çº¤ß¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥óÁª¤Ó¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Á¤é¤â¡Öº¸Íø¤¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¡Ä¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¼ê¤¬¤è¤´¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦
ÏÃÂê¤Î¿Þ²ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö30ÂåÉ×ÉØ¤Ë¤è¤ë±½¤Îµ¤¤Þ¤°¤ìÁÇ¿Í²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤òÌ¾¾è¤ë¡ÖASS MAGIC@²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¡Ê@ass_magic2019¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
Ê¸»ú¤ò½ñ¤¯»þ¤Ë¤Ï¡¢º¸¤«¤é±¦¤ØÀþ¤ò°ú¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º¸Íø¤¤Î¿Í¤Ï¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤ÇÊ¸»ú¤ò½ñ¤¯»þ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀèÃ¼¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¡Ö²¡¤·¤ÆÅ¾¤¬¤¹¡×¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤½¤³¤Ç¥¤¥ó¥¯¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤«¤¹¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤ªÆóÊý¤Î¤¦¤ÁÉ×¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬º¸Íø¤¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¿¤Ö¤óÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¿Þ²ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦´·¤ì¤Ã¤³¤À¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥ê¥×¥é¥¤Íó¤Ë¤Ï¡Ö¡Ê¤³¤Î¿Þ¤ò¸«¤Æ¡ËÄ¹Ç¯¤ÎÆæ¤¬²ò¤±¤¿¡×¡Ö²È¤Ë¤¢¤ë¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤¬¥À¥á¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢º¸Íø¤¤Î¤»¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡ÖÉÔÎÉÉÊ¤Î²õ¤ì¤¿¥Ú¥ó¤Ð¤«¤ê¤À¤È¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¤¥°¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤Á¤é¤âº¸Íø¤¤ÎÂç¤¤ÊÇº¤ß¡Ä2¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö»ú¤ä¼ê¤¬±ø¤ì¤ë¡×
º¸Íø¤¤Î¿Í¤¬¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¶ìÇº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢É®µ¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¡¦¥¼¥Ö¥é¤âÄ´ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2016Ç¯3·î¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Îº¸Íø¤¤Î¿Í104¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º¸¼ê¤Ç»È¤¤¤Ë¤¯¤¤É®µ¶ñ¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ï¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤ò¤¢¤²¤¿¿Í¤¬3³äÄ¶¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º¸¼ê¤ÇÊ¸»ú¤ò½ñ¤¯¤¦¤¨¤ÇÉÔÊØ¤Ê¤³¤È¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ú¥ó¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤é½ñ¤¯¤¿¤á¡¢Àþ¤¬¤«¤¹¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹àÌÜ¤Ë²Ã¤¨¡¢2¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö¥¤¥ó¥¯¤¬´¥¤¤¤Æ¤Ê¤¯¤Æ»ú¤ä¼ê¤¬±ø¤ì¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ú¥ó¤Î»ý¤ÁÊý¤ò¹©É×¤¹¤ë¿Í¤â¿ôÂ¿¤¯¡¢¡Ö¼ê¤¬»æ¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾¯¤·Éâ¤«¤»¤Æ½ñ¤¯¡×¡Ö»æ¤ò¤Ê¤Ê¤á¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐ½èË¡¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ¶Â®´¥À¤Î¥¤¥ó¥¯¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤¬¡¢½ñ¤¤¤¿Ä¾¸å¤Ë¼ê¤Ç¤³¤¹¤Ã¤Æ¤â±ø¤ì¤Ê¤¤¤È¡Öº¸Íø¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ø¿À¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡Ù¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ö¿À¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡×¤È¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£
¡Ö2016Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¥µ¥é¥µ¥É¥é¥¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥¸¥§¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤¹¡£È¯ÇäÄ¾¸å¤«¤é¥æ¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤Î´Ö¤Ç¡Øº¸Íø¤¤Ë¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦É¾È½¤¬Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Åö»þ¤Ï¡Øº¸Íø¤ÀìÌçÅ¹¡Ù¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º¸Íø¤¤ÈÉ®µ¶ñ¤Î´Ø·¸¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄ´ºº¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢Íø¤¼ê¤Ë¤è¤ëÇº¤ß¤ò¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¥µ¥é¥µ¥É¥é¥¤¤Ïº¸Íø¤¤Î¿Í¸þ¤±¤ËÆÃÊÌ¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÅö½é¤Ïº¸Íø¤¤Ø¤ÎÁÊµá¤ÏÂç¡¹Åª¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï±¦¤«¤éº¸¤ËÊ¸»ú¤ò½ñ¤¯¡Ø²¡¤·½ñ¤É®µ¡Ù¤ÎÊ¸²½¤¬¤¢¤ë¹ñ¡¹¸þ¤±¤Ë³«È¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢º¸Íø¤¤Î¿Í¸ý¤¬Â¿¤¯¡¢±ø¤ì¤ÎÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÊÆ¹ñ¤«¤éÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢½ñ¤¤¤Æ¤¹¤°¿¨¤ì¤ë¤È¼ê¤ä½ñÎà¤¬±ø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÉÔËþ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥µ¥é¥µ¥É¥é¥¤¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¢£Çº¤ßÊÌ¤Ë¡Ä¾¦ÉÊ¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ï
º¸Íø¤¤Î¿Í¤¬´¶¤¸¤ëÇº¤ßÊÌ¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤òÁª¤Ù¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡¢Æ±¼Ò¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤Ï¡ÖÌýÀ¡×¡Ö¥¸¥§¥ë¡×¡Ö¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥¯¤Î¼ïÎàÊÌ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¤³¤Á¤é¤Î»ñÎÁ¤Î¤è¤¦¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°½Ò¤Î¥µ¥é¥µ¥É¥é¥¤¤Ï¡Ö¥É¥é¥¤¥¸¥§¥ë¥¤¥ó¥¯¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡×¤Ë¶èÊ¬¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë¿²¤«¤·µ¤Ì£¤Ë²¡¤·½ñ¤¤¹¤ë¤È¡¢¥Á¥Ã¥×¤ÎÊ¥¤¢¤¿¤ê(¥Á¥Ã¥×¤Î³Ñ¤¬»æ¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë)¤Ë¤è¤ê¡¢¥¬¥ê¥¬¥ê¤·¤Æ½ñ¤¤Ë¤¯¤¤
Ê¥¤¢¤¿¤ê¤·¤Ë¤¯¤¤¥Á¥Ã¥×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤¬¤è¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¦¥¼¥Ö¥é¤Î¾¦ÉÊÎã¡§
¡¦ÌýÀ¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡Ê¥¸¥à¥Î¥Ã¥¯¡¢¥¿¥×¥ê¡¢¥¹¥é¥ê¤Ê¤É¡Ë
¡¦¥Ü¡¼¥ë·ÂÂç¤Î¥¸¥§¥ë¥¤¥ó¥¯BP¡Ê¥µ¥é¥µ¥¯¥ê¥Ã¥×0.7¤Ê¤É¡Ë
¡¦¥µ¥é¥µ¥É¥é¥¤0.5¡¢0.7
¡Ê2¡Ë¥¤¥ó¥¯ÇÓ½ÐÎÌ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ê¡¢Ê¸»ú¤Î¤«¤¹¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë
²¡¤·½ñ¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌýÀ¥¤¥ó¥¯·Ï¤¬Èæ³ÓÅªÇÓ½ÐÎÌ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ü¡¼¥ë·Â¤ÎÂç¤¤Ê¥¸¥§¥ë¥¤¥ó¥¯¤â¥¤¥ó¥¯¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤¬°ÂÄê¤·¤¿¤Ä¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ê¥¤¢¤¿¤ê¤·¤Ë¤¯¤¤¥Á¥Ã¥×¤Î¤Ä¤¯¤ê¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¥¼¥Ö¥é¤Î¾¦ÉÊÎã¡§
¡¦ÌýÀ¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡Ê¥¸¥à¥Î¥Ã¥¯¡¢¥¿¥×¥ê¡¢¥¹¥é¥ê¤Ê¤É¡Ë
¡¦¥Ü¡¼¥ë·ÂÂç¤Î¥¸¥§¥ë¥¤¥ó¥¯BP¡Ê¥µ¥é¥µ¥¯¥ê¥Ã¥×0.7¤Ê¤É¡Ë
¡¦¥µ¥é¥µ¥É¥é¥¤
¡Ê3¡Ë¼ê¤¬±ø¤ì¤ë¤Î¤¬µö¤»¤Ê¤¤
Ä¶Â®´¥À¤Î¥¤¥ó¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¦¥¼¥Ö¥é¤Î¾¦ÉÊÎã¡§
¡¦¥µ¥é¥µ¥É¥é¥¤
¡Ä¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦Àî¾å Î´¹¨¡Ë