ÅìÈøÍý»Ò¤¬µö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÐÅÄ½ã°ì¤Îà¤ª»ý¤Áµ¢¤êáÊóÆ»¡¡ÉÔÎÑ¤ÏÊ¸²½ÁûÆ°°Ê¾å¤ÎÂçµÕÉ÷
¡¡£´·î¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ëÇÙ±ê¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÀÐÅÄ½ã°ì¡Ê£¶£¶¡Ë¤¬º£¡¢³³¤Ã±ï¤À¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î¥´¥ë¥Õ¤ä°û¤ß²ñ¤Ê¤É¤¬È¯³Ð¤·¡¢»Å»ö¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¡££´ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©½÷À¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¥´¥ë¥Õ¤Ë¹ç¥³¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤ª»ý¤Áµ¢¤êµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜ»æºòÊó¤É¤ª¤ê¡£·ÝÇ½¿ÍÀ¸¤Ç´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿ÀÐÅÄ¤À¤¬¡¢¡ÖàÉÔÎÑ¤ÏÊ¸²½áÈ¯¸À¤Î¤È¤°Ê¾å¤«¤â¡Ä¡×¤È»×¤ï¤º¼å²»¤ò¤³¤Ü¤¹¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£
¡¡ÀÐÅÄ¤Ï¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¤Ã¤¿£´·î¤Ë¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²Æì¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£µ¢µþ¸å¡¢¥³¥í¥Ê¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤ÆÆþ±¡¡£°ì»þ¤ÏÀ¸»à¤Î¶¤ò¤µ¤Þ¤è¤¦¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î·üÌ¿¤Ê¼£ÎÅ¤Î¤«¤¤¤¢¤Ã¤ÆÌµ»ö¤ËÂà±¡¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤ËÈãÈ½¤¬»¦Åþ¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤âÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤éÁÛÄê¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¹³µÄ¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£¤½¤Î¹³µÄ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸º¤ëµ¤ÇÛ¤µ¤¨¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤òÈ½ÃÇ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤âº£¸å¡¢ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜ¿Í¤Ïà´³¤µ¤ì¤¿á¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×¡ÊÌ±Êü´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ö½µ´©½÷À¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÅÄ¤¬£··î²¼½Ü¤Ë£´Çñ£µÆü¤ÎÊ¡²¬½ÐÄ¥¤Ç¥´¥ë¥Õ¡¢°û¤ß²ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï£²£°Âå¤Î½÷À¤ò¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Þ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»ï¤ÎÄ¾·â¤ËÀÐÅÄ¤Ï¡¢Í·¤Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç»Å»ö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢£Ã£Í¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¼ÒÄ¹¤È¥´¥ë¥Õ¤ä¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ëº£¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¾å¡¢¿·µ¬¤Î»Å»ö¤Ï¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¾õ¶·¡£Âç¤¤Ê¼ýÆþ¸»¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ø¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä²ó¤ê¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢À¤´Ö¤ÎÌÜ¤Ï¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±ê¾å¤·¤ä¤¹¤¤¥Í¥Ã¥È¼Ò²ñ¤Î¤»¤¤¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢°ì¸þ¤Ë¤ä¤à¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¤«¤Ê¤ê¼åµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í§¿Í¤Ê¤É¤«¤é¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡ØÉÔÎÑ¤ÏÊ¸²½¡Ù¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤µ¤ì¤¿ÁûÆ°¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤³¤È¤ò°ú¤¹ç¤¤¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¡Ø¤¢¤Î»þ°Ê¾å¤À¤è¡Ä¡Ù¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡£··î£³£±ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÄ¾·â£Ì£É£Ö£Å¡¡¥°¥Ã¥Ç¥£¡ª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÅìÈøÍý»Ò¤«¤é¡Ö¡Ø²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¤½¤ÎÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¤Ï¡¢Î¥º§´íµ¡¤ò»×¤ï¤»¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍý»Ò¤µ¤ó¤ÏÀÐÅÄ¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤«¤Ê¤êÍý²ò¤¬¤¢¤ë¡£²¿Æü¤â²È¤Ëµ¢¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Á¡¢»Å»ö¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é½÷À¤Îà¤ª»ý¤Áµ¢¤êá¤ÏÀäÂÐ¤Ë£Î£Ç¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÀÐÅÄ¤Î»öÌ³½ê¥µ¥¤¥É¤â¤½¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¤Ï¡¢¡ØÈÖÁÈ¤Ç¿¨¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¡¡°ì»þ¤Ï¥³¥í¥Ê¤Ë´¶À÷¤·¤Æ½ÅÆÆ¤Ê¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï°û¤ßÊâ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Ë²óÉü¤·¤¿ÀÐÅÄ¡£¤Ê¤é¤Ð¤ª¤È¤Ê¤·¤¯²È¤Ë¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬à¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥¤á¤È¤·¤ÆÉâÌ¾¤òÎ®¤·Â³¤±¤¿ÀÐÅÄ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢²áµî¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢º£¸å¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡ÖàÉÔÎÑ¤ÏÊ¸²½È¯¸Àá¤ÏÎø°¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ú»ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÌ¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ë½ÅÂç¤ÊÌäÂê¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤âÀÐÅÄ¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬·ù¤¬¤ë¤«¤é¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÌ±Êü´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡·ÝÇ½À¸³è¤Ç²¿ÅÙ¤â¥Ô¥ó¥Á¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿ÀÐÅÄ¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ð¤«¤ê¤ÏÈ¬Êý¤Õ¤µ¤¬¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£