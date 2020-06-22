NEWS、ライブツアー全公演中止を発表
【モデルプレス＝2020/06/22】NEWSが22日、ライブツアー「NEWS LIVE TOUR 2020 STORY」の全公演中止を発表した。
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3月7日から6月28日まで、アリーナ・ドーム公演を含むライブツアーを開催予定だったNEWS。新型コロナウイルスの影響で開催を見送り、振替公演を予定していたが、22日、ジャニーズ事務所の公式サイトを通じて、全公演中止を発表した。
NEWSは6月19日付で、手越祐也がジャニーズ事務所と専属契約を終了し、今後は小山慶一郎、増田貴久、加藤シゲアキの3人で活動を継続していくことを発表していた。（modelpress編集部）
情報：Johnny’s net
https://www.johnnys-net.jp/page?id=consta&artist=12#247
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◆NEWS、ライブツアー全公演中止を発表
3月7日から6月28日まで、アリーナ・ドーム公演を含むライブツアーを開催予定だったNEWS。新型コロナウイルスの影響で開催を見送り、振替公演を予定していたが、22日、ジャニーズ事務所の公式サイトを通じて、全公演中止を発表した。
NEWSは6月19日付で、手越祐也がジャニーズ事務所と専属契約を終了し、今後は小山慶一郎、増田貴久、加藤シゲアキの3人で活動を継続していくことを発表していた。（modelpress編集部）
情報：Johnny’s net
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