ÁÝ½üµ¡¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥À¥¤¥½¥ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥·¤Ã¤Æ°ìÂÎ¤Ê¤Ë¡©
¤ß¤Ê¤µ¤ó¡Ö¥À¥¤¥½¥ó¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¤«¡©
ÁÝ½üµ¡¤À¤Ã¤¿¤êÀðÉ÷µ¡¤À¤Ã¤¿¤ê¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢À½ÉÊ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥À¥¤¥½¥ó¤¬¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥·¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¥À¥¤¥½¥ó¤ÏÁÝ½üµ¡¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤«¤ï¤«¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥À¥¤¥½¥ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥½¥ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥·¤È¤Ï
¥À¥¤¥½¥ó¤Ïº£Ç¯È±¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥·¤ò4¼ïÎàÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¥í¡¼¥ë¥Ö¥é¥·¤Ï¡¢35Ð¤È45Ð¤Î2¼ïÎà¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ä¤ë2¼ïÎà¤Î¥Ö¥é¥·¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥ë¥Ö¥é¥·¤È¥³¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥½¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð²ÈÅÅ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢4¼ïÎà¤È¤âÅÅ²½À½ÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥À¥¤¥½¥ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥·¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê»È¤¤Êý
º£²óÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¡¢¡Ö¥À¥¤¥½¥ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤·¤¿¤³¤È¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¿¤À¸«¤¿ÌÜ¤¬ÎÉ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤ó¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥À¥¤¥½¥ó¤é¤·¤¤¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢È±¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ìÍÑÅÓ¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¥í¡¼¥ë¥Ö¥é¥·¤Ï35Ð¤È45Ð¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÈ±¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢35Ð¤Î¥í¡¼¥ë¥Ö¥é¥·¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¤«¤é¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¤ÎÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
45Ð¤Î¥í¡¼¥ë¥Ö¥é¥·¤Ï¡¢¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¤«¤é¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ÎÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥í¡¼¥ë¥Ö¥é¥·¤Ï¥Ö¥é¥·ÌÌ¤Ë·ê¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥í¡¼¤ò¤¹¤ëÈ±¤ÎÂ«¤ò¶Ñ°ì¤ËÇ®¤òÍ¿¤¨¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥í¡¼¥ë¥Ö¥é¥·¤Î²Á³Ê¤Ï³Æ2,750±ß¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥É¥ë¥Ö¥é¥·¤ÏÈ±¤ÎÄ¹¤µ¤òÌä¤ï¤º¤Ë¥Ö¥í¡¼²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥·¤ÎÀèÃ¼¤Ï´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æ¬Èé¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¸ú²Ì¤â¤«¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥É¥ë¥Ö¥é¥·¤Î²Á³Ê¤Ï3,300±ß¤Ç¤¹¡£
¥³¡¼¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥·¤ò»È¤¦Á°¤ËÍí¤ó¤ÀÈ±¤ÎÌÓ¤ò¤Û¤°¤·¤¿¤ê¡¢Á°È±¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤ËÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥³¡¼¥à¤Î²Á³Ê¤Ï1,650±ß¤Ç¤¹¡£
4¼ïÎà¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤ÎÊý¤«¤é¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ÎÊý¤Þ¤Ç¡¢¤É¤ì¤«°ì¤Ä¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¥Ø¥¢¥±¥¢À½ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥À¥¤¥½¥ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥·¤Ï¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢Dyson Demo ³ÆÅ¹¡¢Dyson Hair°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¸ÂÄê¤Ç¤Î¤ßÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤É¤³¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¡¢ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£