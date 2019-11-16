¼ª¸µ¤Ç¡ÖÅìÂç¤Ë¹Ô¤±¡×¤ÈÅÜÌÄ¤êÂ³¤±¡¢¡Ö°å¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¡×¤ÈÌ¼¤òË½¹Ô¡ÄÊÛ¸î»Î¤¬¸«¤¿¡Ö¶µ°éµÔÂÔ¡×¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¿Æ¤¿¤Á
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤ÇÉã¿Æ¤¬¾®³Ø6Ç¯À¸¤ÎÂ©»Ò¤ò»É»¦¤·¤¿»ö·ï¡Ê2016Ç¯¡Ë¤òµ¡¤Ë¡¢¡Ö¶µ°éµÔÂÔ¡×¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê´ÊÃ±¤ÊÌäÂê¤¬²ò¤±¤Ê¤¤¤Î¡×¡Ö¤³¤ÎÌäÂê¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤´ÈÓ¤ÏÈ´¤¡×¡½¡½¡£¿Æ¤¬¶¯À©¤¹¤ëÊÙ¶¯¤Ë¡¢¿´¤ÎÃæ¤ÇÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£
¿Æ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë½ý¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¿Æ¤ä²È¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¿Æ¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¡×¤Ë¤ÈÂçµÁÌ¾Ê¬¤ò·Ç¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤Î¿Í¸¢¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë30Ç¯°Ê¾å¡¢³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÄÚ°æÀá»ÒÊÛ¸î»Î¤Ë¡¢¶µ°éµÔÂÔ¤Î¼ÂÂÖ¤äÊÛ¸î»Î¤¿¤Á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÈõÅÄÆØ»Ò¡Ë¡ü1986Ç¯Åö»þ¡ÖµÔÂÔ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿
¶µ°éµÔÂÔ¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë»ö·ï¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤âÊ£¿ô¡¢µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£1980Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÃË»ÒÍ½È÷¹»À¸¤¬¡¢Î¾¿Æ¤ò¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤Ç»¦³²¤¹¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤ÏÅìÂç½Ð¿È¤Ç¡¢Âç³Ø¼õ¸³¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
2006Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÆàÎÉ¸©¤ÎÍÌ¾¿Ê³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦ÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬¡¢²È¤Ë²Ð¤òÊü¤Ã¤Æ·ÑÊì¤ÈÄïËå¤ò¾Æ»à¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Æü¤´¤í¤«¤éÀ®ÀÓ¤Ë¸·¤·¤«¤Ã¤¿Éã¿Æ¤ËÂÐ¤¹¤ëº¨¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¿Æ¤Î¹Í¤¨¤Î²¼¡¢ÄË¤Þ¤·¤¤»ö·ï¤Ï·«¤êÊÖ¤·µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÚ°æ¤µ¤ó¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿Í¸¢ÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢1986Ç¯¤Î¤³¤È¡£ÅìµþÊÛ¸î»Î²ñ¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¿Í¸¢110ÈÖ¡×¤ÇÅÅÏÃÁêÃÌ¤ò»Ï¤á¡¢ÍâÇ¯¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¿Í¸¢µßºÑ¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ò³«Àß¤·ÌÌÀÜÁêÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÁêÃÌ°÷¤È¤·¤Æ¡¢Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤Çº¤ß¤òÊú¤¨¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤»Ï¤á¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¤ÏµÔÂÔ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤«¤é¤ÎÁêÃÌÆâÍÆ¤Ï¡¢³Ø¹»¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¡£³Ø¹»¤Î´ÉÍý¶µ°é¡¢¶µ»Õ¤ÎË½ÎÏ¤ä¹»Â§¤Î¸·¤·¤µ¡¢´Ý´¢¤ê¶¯À©¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤¸¤á¡£°ä½ñ¤ò»Ä¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤¸¤á¼«»¦¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÅÐ¹»µñÈÝ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÔÅÐ¹»¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅÏÃÁêÃÌ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿¼¹ï¤Ç¡¢ÅÅÏÃÁêÃÌ¤À¤±¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌÌÀÜÁêÃÌ¤â»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤¸¤á¤Î¼ÂÂÖ¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤Ë¤Ï¡¢´ó¤»¤é¤ì¤ëÁêÃÌÆâÍÆ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÄÚ°æÊÛ¸î»Î¡Ë¡ü¡Ö¤»¤Ã¤«¤ó¡×¤«¤é¡ÖµÔÂÔ¡×¤Ë
¡ÖµÔÂÔ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»È¤ï¤ì»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï1990Ç¯Âå°Ê¹ß¤Î¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¡Ö»Ò»¦¤·¡×¤Ï¡¢¡Ö°é»ù¥Î¥¤¥í¡¼¥¼¡×¤ä¡Ö¤»¤Ã¤«¤ó»à¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¿ÆÂ¦¤«¤é¤Î»ëÅÀ¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î¿Í¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Í¡¢°é»ù¥Î¥¤¥í¡¼¥¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤ò»¦¤·¤¿¤Î¤Í¡×¡Ö¤·¤Ä¤±¤¬¹Ô¤²á¤®¤Æ¡¢¤»¤Ã¤«¤ó¤·¤Æ»¦¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤À¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤ò¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¿Æ¤Î¾¡¼ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ä¡¢Â¾¿Í¤Î²È¤Î¤³¤È¤Ë¤Ï¸ý¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤É÷Ä¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£90Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È»Ò¤É¤â¤ÎÂ¦¤«¤é¤Î»ëÅÀ¤Ç»Ò»¦¤·¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡Ø»ùÆ¸µÔÂÔ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤Î»ùÁê¤Ø¤ÎÄÌÊó·ï¿ô¤ÏÌó15Ëü·ï¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï1000·ïÌ¤Ëþ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÄÚ°æÊÛ¸î»Î¡Ë¡ü¡ÖÁÄÉã¤ÎÀµÔÂÔ¤«¤éÆ¨¤ì¤¿¤¤¡×
1994Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Ï¹ñÏ¢»Ò¤É¤â¤Î¸¢Íø¾òÌó¤òÈã½Ú¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµ¡¤ËÄÚ°æ¤µ¤ó¤éÍ»Ö¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢1Ç¯¤Ë1²ó¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸¢Íø¿¯³²¤ÎÍÍ»Ò¤ò±é·à¤Ë¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤ËÃÎ¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¡Ø¤â¤¬¤ì¤¿Íã¡Ù¤À¡£¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿»ö·ï¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÄÚ°æ¤µ¤ó¤éÊÛ¸î»Î¤¬µÓËÜ¤ò½ñ¤¡¢ÊÛ¸î»Î¤È¹â¹»À¸¤¬±é¤¸¤¿¡£¤½¤Î¤ª¼Çµï¤Ïº£Ç¯¡Ê8·î³«ºÅ¡Ë¤Ç26²óÌÜ¤ò¿ô¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¤â¤¬¤ì¤¿Íã¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢º£ÈÕµ¢¤ë¤È¤³¤í¤Î¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Î¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤ÎÉ¬Í×À¤¬ÁÊ¤¨¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ê¡¢2004Ç¯¤Ë¡Ö¥«¥ê¥è¥ó»Ò¤É¤â¥»¥ó¥¿¡¼¡×¡ÊÅìµþÅÔÆâ¡Ë¤¬³«Àß¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î15Ç¯´Ö¤Ç430¿Í°Ê¾å¤¬ÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¿Æ¤«¤éË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÁÄÉã¤ÎÀµÔÂÔ¤«¤éÆ¨¤ì¤¿¤¤¡×¡Ö¹Ô¤¾ì¤¬¤Ê¤¤¡×¡¼¡¼¡£ÁêÃÌ¤ÏÂ¿´ô¤ËÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾®¤µ¤Ê»Ò¤Ë¤Ï»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Î°ì»þÊÝ¸î½ê¤Ê¤É¤ÎÈòÆñ¾ì½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢10Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆ¨¤²¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÄÚ°æÊÛ¸î»Î¡Ë¡ü¶µ°éµÔÂÔ¤«¤éÆ¨¤ì¤Æ¤¯¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á
ÄÚ°æÊÛ¸î»Î¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î°ì»þÈòÆñ¤Îµï¾ì½ê¤òºî¤ëÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿ÍÍ¡¹¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡È¸½¼Â¡É¤«¤é¤À¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿Í¸¢110ÈÖ¤Ë¤â¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉã¿Æ¤«¤éË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ²È½Ð¤·¤¿»Ò¤¬¡¢¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤ËÅÅÏÃÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡È»ùÁê¤Ë¹Ô¤»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤´¤é¤ó¤Ê¤µ¤¤¡É¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸î¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î»Ò¤Ï»ùÁê¤Çà¥¥ß¤¬°¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡È¤ÈÀâ¶µ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÍîÃÀ¤·¤Æ»ä¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÈà½÷¤Ï¡É¼«Ê¬¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Þ¤¹¡È¤ÈÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¡¢15ºÐ¤ò²á¤®¤¿»Ò¤¬µÔÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÄÚ°æÊÛ¸î»Î¡Ë
Åö½é¡¢µ¢¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¡¢Èó¹Ô¤Ë´Ù¤ê¤½¤¦¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Â¿¤¯ÈòÆñ¤·¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÈòÆñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤òÀßÎ©¤·¤¿½é´ü¤Îº¢¤«¤é¡¢¶µ°éÇ®¿´¤Ê¿Æ¤«¤éµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¯¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸¤â¹â¹»À¸¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¶µ°é¤Ë¤«¤«¤ï¤ëµÔÂÔ¡¢¶µ°éµÔÂÔ¤È¥«¥ê¥è¥ó¤ÎÆâÉô¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£µÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿Åö»ö¼Ô¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤â¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÄÚ°æÊÛ¸î»Î¡Ë¡ü¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ËÎ©ÇÉ¤Ê²È¤Ç¡¢Î©ÇÉ¤Ê¤´Î¾¿Æ¤Ê¤Î¤Ë¡×
¤¢¤ëÆü¡¢Ãæ¹â°ì´Ó¤ÎÍÌ¾»äÎ©Ãæ³Ø¤Î¹»Ä¹ÀèÀ¸¤¬¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÃæ2¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬Î¾¿Æ¤«¤é¶µ°éµÔÂÔ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Æ¨¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤À¤Ã¤¿¡£
½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ÏÎ¾¿Æ¤«¤é¾ï¤Ë´Æ»ë¤µ¤ì¡¢GPS¤ò»ý¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ø¹»µ¢¤ê¤Ë¤É¤³¤Ë¤â´ó¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬²È¤Î¥ë¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£Ìç¸Â¤Ï¸á¸å6»þ¡£1Ê¬¤Ç¤â²á¤®¤ë¤È¡¢Î¾¿Æ¤«¤é¤Î¤ª»ÅÃÖ¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²¥¤ë½³¤ë¤ÎË½¹Ô¡¢Çû¤é¤ì¤Æ¼¼Æâ¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Ï³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¡£¹»Ä¹¤ÎÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤È¤Ê¤ê¡¢ÁêÃÌ¤Ë¤¤¿¤Î¤À¡£
»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤ËÄÌÊó¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ËÎ©ÇÉ¤Ê²È¤Ç¡¢Î©ÇÉ¤Ê¤´Î¾¿Æ¤Ê¤Î¤Ë¡¼¡¼¡×¤È¡¢ºÇ½é¤Ï¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ï¡¢¥«¥ê¥è¥ó¤«¤é¤ÎµÔÂÔÄÌ¹ð¤Ë¤è¤ê¡¢»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Î°ì»þÊÝ¸î¤Î·èÄê¤ò¼õ¤±¡¢¥«¥ê¥è¥ó¤Ø¤Î°ì»þÊÝ¸î°ÑÂ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÊÛ¸î»Î¤¬¤Ä¤¤¤Æ»ùÁê¤ÎÊ¡»ã»Ê¤È¤È¤â¤ËÎ¾¿Æ¤òË¬Ìä¤·¡¢¿Æ»Ò´Ø·¸¤ÎÄ´À°¤¬¤Ï¤«¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÎ¾¿Æ¤¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¡¢½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ï¤ä¤Ã¤È²È¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤´Î¾¿Æ¤Ï³°¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤Î¤ò·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢ÎÉ¹¥¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢¿Æ¸µ¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹»Ä¹ÀèÀ¸¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Çµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¤Ï¤ß¤Ê¡¢¶µ°é¤Î¤¿¤á¤·¤Ä¤±¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£µÔÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¿ÈÂÎÅª¡¢¿´ÍýÅª¤ÊµÔÂÔ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡×¡ÊÄÚ°æÊÛ¸î»Î¡Ë¡ü°å»Õ¤ÎÉã¡¢Ì¼¤Ë¡Ö°å»Õ¤Ë¤Ê¤ì¡×¤È²¥¤ë½³¤ë¤ÎË½¹Ô
°å³ØÉô¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÍ½È÷¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷»ÒÏ²¿ÍÀ¸¡Ê18ºÐ¡Ë¤«¤é¡Ö¿ÊÏ©¤ò¶¯À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Éã¿Æ¤Ï°å»Õ¡£Èà½÷¤ÏÌôºÞ»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤òÉã¤Ë¸À¤¦¤È²¥¤ë½³¤ë¤ÎË½¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ùÁê¤ËÄÌ¹ð¤·¤Æ¤â°ì»þÊÝ¸î¤Ç¤¤Ê¤¤Ç¯Îð¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã´Åö¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬Î¾¿Æ¤ËÀÜ¿¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£°å³ØÉô¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿´ÍýÅª¤ÊµÔÂÔ¤Ç¤¹¤è¡£º£¸å¤â¤³¤ì¤òÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤éË¡Åª¤ÊÁ¼ÃÖ¤â¼è¤ê¡¢¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¿Æ¸¢Ää»ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡¢¤½¤¦ÀâÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Éã¿Æ¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¤ÏÌ¾»Î¤Ç¤¹¤«¤éÀ¤´ÖÂÎ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Éã¿Æ¤¬ÀÞ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤ÏÃÏ¸µ¤Ë¤Ïµ¢¤é¤Ê¤¤¤È¡¢´è¤È¤·¤Æ¤Ï¤Í¤Î¤±¡¢¿Æ¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅ¾µï¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÈñÍÑ¡¢Âç³Ø¤Î¼ø¶ÈÎÁ¡¢Ëè·î¤Î²ÈÄÂ¤Ê¤É¤ò¿Æ¤Ë½Ð¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÇ´¤ê¶¯¤¯¸ò¾Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åµ·¿Åª¤Ê¶µ°éµÔÂÔ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÄÚ°æÊÛ¸î»Î¡Ë¡ü¡ÖÅìÂç¤Ë¹Ô¤±¡×¼ª¸µ¤ÇÅÜÌÄ¤êÂ³¤±¤ë
Êì¿Æ¤«¤é¶µ°éµÔÂÔ¤ò¤µ¤ì¤¿½÷»Ò¹â¹»À¸¤â¡¢³Ø¹»¤Î¶µ»Õ·ÐÍ³¤Ç¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏÊÌ¤ÎÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢Êì¿Æ¤ÏÅìÂç¤Ë¹Ô¤±¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ò¤É¤¤¤È¤¤Ï¡¢¼ª¸µ¤Ç2»þ´Ö°Ê¾å¤âÅÜÌÄ¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£°Ø»Ò¤ò½³Èô¤Ð¤·¤ÆÅÜ¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¤¢¤¶¤À¤é¤±¡£Éã¿Æ¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¿Æ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤¬Ê¹¤±¤Ê¤¤¤Ê¤é¤Ð½Ð¤Æ¤¤¤±¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤Ë¼ýÍÆ¤·ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¿Æ¤Ë°ìÅÙ¤â¤Û¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿µ²±¤¬¤Ê¤¤¾¯½÷¤ÏÂç¿Í¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿¦°÷¤ò¼«Ê¬¤Î»×¤¦¤Þ¤Þ¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤¨¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£
¡Ö»ö¾ð¤ò¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¹ð¤²¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤³¤Î»Ò¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤â»à¤Ì¤Û¤É¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡É¤È¡£·ë¶É¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤¬²È¤ò½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢Ì¼¤Ë²È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´õË¾¤·¡¢Èà½÷¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤¤¤ë²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬µÔÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤³¤Î»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤È»×¤¦°ì¿´¤Çµ¯¤³¤·¤¿¹ÔÆ°¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÄÚ°æÊÛ¸î»Î¡Ë¡ü¡Ö»Ò¤Ë¤Ï»Ò¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ö¤³¤Î»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¡Ö¾Íè¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡×¤Î»×¤¤¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¶µ°éµÔÂÔ¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤è¡×¤Ï¡Ö¿Æ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤¬Ê¹¤±¤Ê¤¤¤Î¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤½¤ó¤ÊÂÖÅÙ¤Ê¤é¤Ð¤´ÈÓ¤òÈ´¤¯¤è¡×¤ÈµÔÂÔ¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¿Æ¤È»Ò¤¬»ÙÇÛ¤ÈÉþ½¾¤Î¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿Æ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤ÈÂç¿Í¡Ê¿Æ¡Ë¤¬ÂÐÅù¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÄÚ°æÊÛ¸î»Î¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡Ö°ì½ï¤ËÇº¤ó¤À¤êµã¤¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇÁ±¤ÎÆ»¤òÃµ¤¹¤³¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼åÃî¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÊü¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î»Ò¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¯¤â¤Î¡£¾®¤µ¤¤¤¦¤Á¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë·è¤á¤Æ¤â¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¡£¤¿¤È¤¨·è¤á¤¿Æ»¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤·¤Æ½õ¸À¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¶¯À©¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¨¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¾ï¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÁýÄ¹¤·¤Æ¡¢¿Æ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ò¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Æ¤Ë»Ò¤É¤â¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¯³Ð¸ç¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ì¤Ð¡¢¶µ°éµÔÂÔ¤ÏËÉ¤²¤Þ¤¹¡×¡ÊÄÚ°æÊÛ¸î»Î¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¡£¤³¤ì¤ò¿Æ¤ÎÂ¦¤¬Âº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡£¿Æ¸¢¤Ï¿Æ¤Î¸¢Íø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¤À®Ç¯¤Î»Ò¤É¤â¤Î¸¢Íø¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡¢¤à¤·¤í¿Æ¤ÎµÁÌ³¤À¤È¤¤¤¦¤È¤é¤¨Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤Î¹¬¤»¤òÄÉµá¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£