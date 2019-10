(画像は公式サイトより)

焼きたてチーズタルト専門店「PABLO」と「PABLO mini」の全店舗で、2019年11月1日から期間限定で、ハローキティとコラボした「PABLO mini-ハローキティのアップルパイ」が販売されます。

キティのピックがとってもキュート

(画像は公式サイトより)

ハローキティの大好きな「ママの作ったアップルパイ」をイメージしたチーズタルトです。

サクサクのタルト生地にチーズクリームを流しこみ、こんがりと焼き上げたPABLOの名物タルトに、焦がしバターキャラメルとシナモンが香るアップルコンフィチュールを絞り、仕上げにビターキャラメルソースとカスタードクリームをあしらっています。

パブロと、誕生45周年を記念したハローキティのコラボレーションピックも目を引くかわいさです。

チーズケーキは直径約6.5cmで、価格は1個324円(税別)。PABLOは11月30日まで、PABLO miniは12月31日までの販売です。

なお、PABLOの秋葉原店、JR大阪駅店、JR新大阪駅店では「プレーン」と「ハローキティのアップルパイ」を2個ずつ、計4個のセット販売のみで、単品販売は行わないのでご注意を。

さらに、期間中、この「ハローキティのアップルパイ」を含む税込2000円以上の商品購入で、コラボオリジナルポーチをプレゼント。

(画像は公式サイトより)

ポーチはAとBの2種類があり、1会計につきどちらか1つがもらえます。数量限定でなくなり次第終了なので、欲しい人はお店に急いで。

パブロ心斎橋店限定

画像は公式サイトより

2019年11月1日〜12月31日の期間限定で、心斎橋店では、「パブロチーズタルト‐小さいサイズ(税込490円)」の焼印がパブロのロゴから"ハローキティのスペシャル焼印"にバージョンアップしたタルトを販売。数量限定なので気になる人は早めにチェックを。

詳細は公式サイトへ。

(C)1976, 2019 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. G601704