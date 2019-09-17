À¾Éð¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÅ¾Çä¤Ç40¿Í°Ê¾å¤òÂà²ñ½èÊ¬¤Ë¡¡Ìµ¤¯¤Ê¤é¤ÌÅ¾Çä¹Ô°Ù¤Ë¸ø¼°HP¤ÇÀ¼ÌÀ
¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÅ¾Çä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿40Ì¾°Ê¾å¤ò²ñ°÷µ¬Ìó°ãÈ¿¤Ë¤è¤êÂà²ñ½èÊ¬¤Ë¡×
¡¡À¾Éð¤Ï17Æü¡¢¸ø¼°HP¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÅ¾Çä¤ª¤è¤ÓÅ¾Çä¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÃí°Õ´µ¯¤ÎÀ¼ÌÀÊ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â³ÆµåÃÄ¤ÇÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÅ¾Çä¹Ô°Ù¡£À¾Éð¤Ï¤³¤ÎÆü¡Öºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÌîµåÁÈ¿¥¤È¥»¡¦¥Ñ12µåÃÄ¤¬Àß¤±¤ë¡Ø»î¹ç´ÑÀï·ÀÌóÌó´¾¡Ù¤ËÂ§¤ê¡¢¡Ö±ÄÍø¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¤«¤Ä¡¢¶È¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÆþ¾ì·ô¤ª¤è¤Ó³Æ¼ï°ú´¹·ô¤ÎÅ¾Çä¤ò¶Ø»ß¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤ëÊ¸½ñ¤ò¸ø¼°HP¾å¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿º£µ¨¤â¥Á¥±¥Ã¥ÈÅ¾Çä¹Ô°Ù¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÅ¾Çä¤Î»ö¼Â¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÅ¾Çä¤µ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Êý¡¹¤Î¿½¹ð¤«¤é¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÅ¾Çä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿40Ì¾°Ê¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤µ¤Þ¤äºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Á¥±¥Ã¥È²ñ°÷¤µ¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ñ°÷µ¬Ìó°ãÈ¿¤Ë¤è¤êÂà²ñ½èÊ¬¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢º£µ¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷40¿Í°Ê¾å¤òÂà²ñ½èÊ¬¤È¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â80¿Í°Ê¾å¤ÎÆþ¾ì¤òÃÇ¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ½è¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤â¥·¡¼¥º¥ó¤Î»Ä¤ê»î¹ç¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÅ¾Çä¤ª¤è¤ÓÅ¾Çä¤µ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢»î¹ç´ÑÀï·ÀÌóÌó´¾¤ËÂ§¤ê¡¢Æþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¶â¤ÎÊÖ¶â¤Ê¤É¤â¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤µ¤Þ¤äºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Á¥±¥Ã¥È²ñ°÷¤µ¤Þ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Âà²ñ½èÊ¬¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë