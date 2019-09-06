725.2Ò¤òÅÅ¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤â¡¢±¿ÄÂ¤Ï¤ï¤º¤«140±ß¡Ä¤Ê¤¼¡©
¡¡Å´Æ»¤Î¾ì¹ç¡¢±¿ÄÂ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë°ÜÆ°µ÷Î¥¤ËÈæÎã¡£±ó¤¯¤Ë¹Ô¤±¤Ð¹Ô¤¯¤Û¤ÉÀÚÉäÂå¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢JR¤Î¡ÖÂçÅÔ»Ô¶á¹Ù¶è´Ö¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤Ï¡È¤¢¤ë¾ò·ï¡É¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë±ó²ó¤ê¤·¤Æ¤â½ÐÈ¯±Ø¡ÁºÇ½ªÅþÃå±Ø¤ÎºÇÃ»¥ë¡¼¥ÈÊ¬¤Î±¿ÄÂ¤ÇOK¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢Åìµþ±Ø¤«¤éÎÙ¤Î¿ÀÅÄ±Ø¤Þ¤Ç¤Ï»³¼êÀþ¤äµþÉÍÅìËÌÀþ¤Ê¤é¤ï¤º¤«2Ê¬¤ÇÃå¤¯¤¬¡¢¤³¤ì¤ò´Ý1Æü¤«¤«¤ëÄ¶±ó²ó¤ê¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤âÀÚÉäÂå¤Ï¤ï¤º¤«140±ß¡Ê¢¨10·î¤«¤é150±ß¤ËÃÍ¾å¤²¡Ë¤ÇºÑ¤à¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¢¡Âç²ó¤ê¤Ï¹çË¡Åª¤ÊÎ¢¥ï¥¶¡ª
¡¡¤³¤ÎJR¤ÎÂçÅÔ»Ô¶á¹Ù¶è´Ö¤Ï¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¡¢ÀçÂæ¡¢¿·³ã¤Î5¤«½ê¡£¤â¤Ã¤È¤â¹°è¤Ê¥¨¥ê¥¢¤ò¸Ø¤ë¡ÖÅìµþ¶á¹Ù¶è´Ö¡×¤Ï¼óÅÔ·÷1ÅÔ6¸©¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê¡¢´ØÅì¤ò¥°¥ë¤Ã¤È°ì¼þ¤·¤¿Ä¶±ó²ó¤ê¤â²ÄÇ½¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¤³¤ÎÊýË¡¤ÇÅìµþ±Ø¤«¤éÎÙ¤Î¿ÀÅÄ±Ø¤Þ¤Ç¤Û¤Ü1Æü¤ò»È¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡ÖÂç²ó¤ê¡×¤ÎÌ¾¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ¢¥ï¥¶¾è¼Ö½Ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¡ÖÆ±¤¸±Ø¡¦Ï©Àþ¤òÄÌ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖºÇ½ªÅþÃå±Ø¤Ï½ÐÈ¯±Ø°Ê³°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¡ÖÅÓÃæ²¼¼Ö¤·¤Ê¤¤¡Ê²þ»¥¤«¤é½Ð¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ò·ï¤µ¤¨¼é¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡£Í×¤Ï°ìÉ®½ñ¤¤ÎÍ×ÎÎ¤Ç¾è¼Ö¶è´Ö¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£²ó¤Î¥ë¡¼¥È¡¢¾è¤ê´¹¤¨±Ø¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡Åìµþ±Ø¢ª¡ÊÅì³¤Æ»ËÜÀþ¡Ë¢ª³ý¥öºê±Ø¢ª¡ÊÁêÌÏÀþ¡Ë¢ªÈ¬²¦»Ò±Ø¢ª¡ÊÈ¬¹âÀþ¡Ë¢ª¹âÎïÀî±Ø¢ª¡ÊÈ¬¹âÀþ¡Ë¢ª¹âºê±Ø¢ª¡ÊÎ¾ÌÓÀþ¡Ë¢ª¾®»³±Ø¢ª¡Ê¿å¸ÍÀþ¡Ë¢ªÍ§Éô±Ø¢ª¡Ê¾ïÈØÀþ¡Ë¢ª²æÂ¹»Ò±Ø¢ª¡ÊÀ®ÅÄÀþ¡Ë¢ªÀ®ÅÄ±Ø¢ª¡ÊÀ®ÅÄÀþ¡Ë¢ªº´ÁÒ±Ø¢ª¡ÊÁíÉðËÜÀþ¡Ë¢ªÀ®Åì±Ø¢ª¡ÊÅì¶âÀþ¡Ë¢ªÂçÌÖ±Ø¢ª¡Ê³°Ë¼Àþ¡Ë¢ªÂç¸¶±Ø¢ª¡Ê³°Ë¼Àþ¡Ë¢ª¾¡±º±Ø¢ª¡Ê³°Ë¼Àþ¡Ë¢ª°ÂË¼³ûÀî¢ª¡ÊÆâË¼Àþ¡Ë¢ªÀéÍÕ¢ª¡ÊÁíÉðÀþ¡Ë¢ª¶Ó»åÄ®¢ª¡ÊÁíÉðÀþ¡Ë¢ª½©ÍÕ¸¶¢ª¡Ê»³¼êÀþ¡Ë
¡¡¾åµ¤Î¥ë¡¼¥È¤ò1Æü¤Ç²ó¤ë¤Ë¤ÏÁáÄ«È¯¤ÎÎó¼Ö¤Ë¾è¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢Åìµþ±Ø4»þ50Ê¬È¯¤Î»³¼êÀþÆâ²ó¤ê¤Ç½ÐÈ¯¡£Åì³¤Æ»ËÜÀþ¤Ç²£ÉÍ¤ò²á¤®¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤éÌë¤¬ÌÀ¤±¤Ï¤¸¤á¡¢³ý¥öºê±Ø¤ÇÁêÌÏÀþ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ÆÈ¬²¦»Ò±Ø¤ËÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¤Þ¤À7»þÈ¾Á°¡£
¡¡¼¡¤ÎÎó¼Ö¤Þ¤Ç40Ê¬¤Û¤É»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç±Ø¹½Æâ¤ÎÎ©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð²°¤ÇÄ«¿©¡£¤ä¤äÂÀ¤á¡¢Ê¿ÌÍ¤ÎÉðÂ¢Ìî¤¦¤É¤ó¤¬Ì¾Êª¤é¤·¤¯¡¢¤³¤ì¤ò»È¤Ã¤¿¡ØÆù¤Í¤®½Á¤¦¤É¤ó¡Ù¡Ê580±ß¡Ë¤ò¿©¤Ù¤¿¤¬¡¢¥³¥·¤¬¤¢¤Ã¤ÆÂçÊÑÈþÌ£¤À¤Ã¤¿¡£ºÂ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
¢¡±Ø¥°¥ë¥á¤È¼ÖÁë¤Î·Ê¿§¤ÇÎ¹µ¤Ê¬¤òËþµÊ¡ª
¡¡È¬²¦»Ò¤È¹âºê¤ò·ë¤ÖÈ¬¹âÀþ¤Ï¼óÅÔ·÷¤È»×¤¨¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¡¢±Ø¤ËÄä¼ÖÃæ¤â¥É¥¢²£¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤µ¤Ê¤¤¤È³«¤«¤Ê¤¤¡£±èÀþ¤Ë¤ÏÎÐ¤¬Â¿¤¯¡¢»³ÊÂ¤ß¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤É¤«¤Ê·Ê¿§¤Ï´°Á´¤Ë¥í¡¼¥«¥ëÀþ¤Î¤½¤ì¤À¡£
¡¡¹âºê±Ø¤Ë¤Ï11»þ¤ËÅþÃå¤·¡¢ÃëÈÓÍÑ¤ËÌ¾Êª¡Ø¤À¤ë¤ÞÊÛÅö¡Ù¡Ê1080±ß¡Ë¤ò¹ØÆþ¡£¤³¤³¤«¤é¤ÏÎ¾ÌÓÀþ¤ÇÆÊÌÚ¸©¤Î¾®»³±Ø¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤«¤é¿å¸ÍÀþ¤Ç°ñ¾ë¸©¤ÎÍ§Éô±Ø¤Ø¡£ËÌ´ØÅì¤ò°ìµ¤¤Ë²£ÃÇ¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¾ïÈØÀþ¤Ç²æÂ¹»Ò±Ø¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ³È¯¤·¤Æ¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¾ïÈØÀþ¤Î¤Û¤«¡¢Åì³¤Æ»Àþ¤ä±§ÅÔµÜÀþ¡¢¹âºêÀþ¤Ë¤ÏÉáÄÌÎó¼Ö¤ä²÷Â®Îó¼Ö¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤¬Ï¢·ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç²ó¤ê¤Ç¤âÄÉ²Ã¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó·ô¤ò¹ØÆþ¤¹¤ì¤ÐÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²£Ä¹¥í¥ó¥°¥·¡¼¥È¤È¤Ï²÷Å¬ÅÙ¤¬°ã¤¦¡£¤½¤ì¤ËÆÃµÞÎó¼Ö¤Ç¤â¼¡¡¹¤ÈÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÖÆâÈÎÇä¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡1»þ´ÖÍ¾¤ê¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Î²÷Å¬¤ÊÎ¹¤ò³Ú¤·¤ß¡¢²æÂ¹»Ò±Ø¤ËÅþÃå¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÇºÆ¤ÓÎ©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð²°¤Ë´ó¤ë¤³¤È¤Ë¡£²æÂ¹»Ò±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¤¢¤ë¡ØÌïÀ¸¸®¡Ù¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ö¤ê¤òÊ¤¤¦¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÅâÍÈ¤²¤¬¾è¤Ã¤¿Ì¾Êª¡ØÅâÍÈ¤²¤½¤Ð¡Ù¡Ê420±ß¡Ë¤¬ÍÌ¾¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¾Ò²ð¤µ¤ì¤ÆÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶Ë¬¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Û¤É¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤³¤Ï¡ÈÍç¤ÎÂç¾¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²è²È¡¦»³²¼À¶¤¬¼ã¤¤¤³¤í¤Ë5Ç¯´ÖÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ªÅ¹¤Ç¡¢¸å¤Ë²æÂ¹»Ò±Ø¤Î³¨¤òÌïÀ¸¸®¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢JR¤Î¡ÖÂçÅÔ»Ô¶á¹Ù¶è´Ö¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤Ï¡È¤¢¤ë¾ò·ï¡É¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë±ó²ó¤ê¤·¤Æ¤â½ÐÈ¯±Ø¡ÁºÇ½ªÅþÃå±Ø¤ÎºÇÃ»¥ë¡¼¥ÈÊ¬¤Î±¿ÄÂ¤ÇOK¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢Åìµþ±Ø¤«¤éÎÙ¤Î¿ÀÅÄ±Ø¤Þ¤Ç¤Ï»³¼êÀþ¤äµþÉÍÅìËÌÀþ¤Ê¤é¤ï¤º¤«2Ê¬¤ÇÃå¤¯¤¬¡¢¤³¤ì¤ò´Ý1Æü¤«¤«¤ëÄ¶±ó²ó¤ê¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤âÀÚÉäÂå¤Ï¤ï¤º¤«140±ß¡Ê¢¨10·î¤«¤é150±ß¤ËÃÍ¾å¤²¡Ë¤ÇºÑ¤à¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¢¡Âç²ó¤ê¤Ï¹çË¡Åª¤ÊÎ¢¥ï¥¶¡ª
¡¡¤³¤ÎJR¤ÎÂçÅÔ»Ô¶á¹Ù¶è´Ö¤Ï¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¡¢ÀçÂæ¡¢¿·³ã¤Î5¤«½ê¡£¤â¤Ã¤È¤â¹°è¤Ê¥¨¥ê¥¢¤ò¸Ø¤ë¡ÖÅìµþ¶á¹Ù¶è´Ö¡×¤Ï¼óÅÔ·÷1ÅÔ6¸©¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê¡¢´ØÅì¤ò¥°¥ë¤Ã¤È°ì¼þ¤·¤¿Ä¶±ó²ó¤ê¤â²ÄÇ½¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¤³¤ÎÊýË¡¤ÇÅìµþ±Ø¤«¤éÎÙ¤Î¿ÀÅÄ±Ø¤Þ¤Ç¤Û¤Ü1Æü¤ò»È¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡ÖÂç²ó¤ê¡×¤ÎÌ¾¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ¢¥ï¥¶¾è¼Ö½Ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¡ÖÆ±¤¸±Ø¡¦Ï©Àþ¤òÄÌ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖºÇ½ªÅþÃå±Ø¤Ï½ÐÈ¯±Ø°Ê³°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¡ÖÅÓÃæ²¼¼Ö¤·¤Ê¤¤¡Ê²þ»¥¤«¤é½Ð¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ò·ï¤µ¤¨¼é¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡£Í×¤Ï°ìÉ®½ñ¤¤ÎÍ×ÎÎ¤Ç¾è¼Ö¶è´Ö¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£²ó¤Î¥ë¡¼¥È¡¢¾è¤ê´¹¤¨±Ø¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡Åìµþ±Ø¢ª¡ÊÅì³¤Æ»ËÜÀþ¡Ë¢ª³ý¥öºê±Ø¢ª¡ÊÁêÌÏÀþ¡Ë¢ªÈ¬²¦»Ò±Ø¢ª¡ÊÈ¬¹âÀþ¡Ë¢ª¹âÎïÀî±Ø¢ª¡ÊÈ¬¹âÀþ¡Ë¢ª¹âºê±Ø¢ª¡ÊÎ¾ÌÓÀþ¡Ë¢ª¾®»³±Ø¢ª¡Ê¿å¸ÍÀþ¡Ë¢ªÍ§Éô±Ø¢ª¡Ê¾ïÈØÀþ¡Ë¢ª²æÂ¹»Ò±Ø¢ª¡ÊÀ®ÅÄÀþ¡Ë¢ªÀ®ÅÄ±Ø¢ª¡ÊÀ®ÅÄÀþ¡Ë¢ªº´ÁÒ±Ø¢ª¡ÊÁíÉðËÜÀþ¡Ë¢ªÀ®Åì±Ø¢ª¡ÊÅì¶âÀþ¡Ë¢ªÂçÌÖ±Ø¢ª¡Ê³°Ë¼Àþ¡Ë¢ªÂç¸¶±Ø¢ª¡Ê³°Ë¼Àþ¡Ë¢ª¾¡±º±Ø¢ª¡Ê³°Ë¼Àþ¡Ë¢ª°ÂË¼³ûÀî¢ª¡ÊÆâË¼Àþ¡Ë¢ªÀéÍÕ¢ª¡ÊÁíÉðÀþ¡Ë¢ª¶Ó»åÄ®¢ª¡ÊÁíÉðÀþ¡Ë¢ª½©ÍÕ¸¶¢ª¡Ê»³¼êÀþ¡Ë
¡¡¾åµ¤Î¥ë¡¼¥È¤ò1Æü¤Ç²ó¤ë¤Ë¤ÏÁáÄ«È¯¤ÎÎó¼Ö¤Ë¾è¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢Åìµþ±Ø4»þ50Ê¬È¯¤Î»³¼êÀþÆâ²ó¤ê¤Ç½ÐÈ¯¡£Åì³¤Æ»ËÜÀþ¤Ç²£ÉÍ¤ò²á¤®¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤éÌë¤¬ÌÀ¤±¤Ï¤¸¤á¡¢³ý¥öºê±Ø¤ÇÁêÌÏÀþ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ÆÈ¬²¦»Ò±Ø¤ËÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¤Þ¤À7»þÈ¾Á°¡£
¡¡¼¡¤ÎÎó¼Ö¤Þ¤Ç40Ê¬¤Û¤É»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç±Ø¹½Æâ¤ÎÎ©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð²°¤ÇÄ«¿©¡£¤ä¤äÂÀ¤á¡¢Ê¿ÌÍ¤ÎÉðÂ¢Ìî¤¦¤É¤ó¤¬Ì¾Êª¤é¤·¤¯¡¢¤³¤ì¤ò»È¤Ã¤¿¡ØÆù¤Í¤®½Á¤¦¤É¤ó¡Ù¡Ê580±ß¡Ë¤ò¿©¤Ù¤¿¤¬¡¢¥³¥·¤¬¤¢¤Ã¤ÆÂçÊÑÈþÌ£¤À¤Ã¤¿¡£ºÂ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
¢¡±Ø¥°¥ë¥á¤È¼ÖÁë¤Î·Ê¿§¤ÇÎ¹µ¤Ê¬¤òËþµÊ¡ª
¡¡È¬²¦»Ò¤È¹âºê¤ò·ë¤ÖÈ¬¹âÀþ¤Ï¼óÅÔ·÷¤È»×¤¨¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¡¢±Ø¤ËÄä¼ÖÃæ¤â¥É¥¢²£¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤µ¤Ê¤¤¤È³«¤«¤Ê¤¤¡£±èÀþ¤Ë¤ÏÎÐ¤¬Â¿¤¯¡¢»³ÊÂ¤ß¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤É¤«¤Ê·Ê¿§¤Ï´°Á´¤Ë¥í¡¼¥«¥ëÀþ¤Î¤½¤ì¤À¡£
¡¡¹âºê±Ø¤Ë¤Ï11»þ¤ËÅþÃå¤·¡¢ÃëÈÓÍÑ¤ËÌ¾Êª¡Ø¤À¤ë¤ÞÊÛÅö¡Ù¡Ê1080±ß¡Ë¤ò¹ØÆþ¡£¤³¤³¤«¤é¤ÏÎ¾ÌÓÀþ¤ÇÆÊÌÚ¸©¤Î¾®»³±Ø¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤«¤é¿å¸ÍÀþ¤Ç°ñ¾ë¸©¤ÎÍ§Éô±Ø¤Ø¡£ËÌ´ØÅì¤ò°ìµ¤¤Ë²£ÃÇ¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¾ïÈØÀþ¤Ç²æÂ¹»Ò±Ø¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ³È¯¤·¤Æ¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¾ïÈØÀþ¤Î¤Û¤«¡¢Åì³¤Æ»Àþ¤ä±§ÅÔµÜÀþ¡¢¹âºêÀþ¤Ë¤ÏÉáÄÌÎó¼Ö¤ä²÷Â®Îó¼Ö¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤¬Ï¢·ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç²ó¤ê¤Ç¤âÄÉ²Ã¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó·ô¤ò¹ØÆþ¤¹¤ì¤ÐÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²£Ä¹¥í¥ó¥°¥·¡¼¥È¤È¤Ï²÷Å¬ÅÙ¤¬°ã¤¦¡£¤½¤ì¤ËÆÃµÞÎó¼Ö¤Ç¤â¼¡¡¹¤ÈÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÖÆâÈÎÇä¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡1»þ´ÖÍ¾¤ê¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Î²÷Å¬¤ÊÎ¹¤ò³Ú¤·¤ß¡¢²æÂ¹»Ò±Ø¤ËÅþÃå¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÇºÆ¤ÓÎ©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð²°¤Ë´ó¤ë¤³¤È¤Ë¡£²æÂ¹»Ò±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¤¢¤ë¡ØÌïÀ¸¸®¡Ù¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ö¤ê¤òÊ¤¤¦¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÅâÍÈ¤²¤¬¾è¤Ã¤¿Ì¾Êª¡ØÅâÍÈ¤²¤½¤Ð¡Ù¡Ê420±ß¡Ë¤¬ÍÌ¾¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¾Ò²ð¤µ¤ì¤ÆÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶Ë¬¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Û¤É¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤³¤Ï¡ÈÍç¤ÎÂç¾¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²è²È¡¦»³²¼À¶¤¬¼ã¤¤¤³¤í¤Ë5Ç¯´ÖÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ªÅ¹¤Ç¡¢¸å¤Ë²æÂ¹»Ò±Ø¤Î³¨¤òÌïÀ¸¸®¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£