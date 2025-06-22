½÷À¤¬¡Ö°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¡ª¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿¥Ç¡¼¥È¤Î±é½Ð£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¡¼¥È¤Î±é½Ð¤Ï¡¢½÷À¤Ê¤éÃ¯¤·¤â°ìÅÙ¤ÏÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ÈÆ´¤ì¤ë¤â¤Î¡£¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤¬½÷À¤¿¤Á¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¡Ø¥ª¥È¥á¥¹¥´¥ì¥ó¡Ù¤Î½÷ÀÆÉ¼Ô¤Î°Õ¸«¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö½÷À¤¬¡Ø°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¡ª¡Ù¤È´¶Æ°¤·¤¿¥Ç¡¼¥È¤Î±é½Ð£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡ÛÄ¹Ç¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà¤Ë¡¢»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ç¿ôÇ¯¸å²þ¤á¤Æ¹ðÇò¤ò¤µ¤ì¤¿
¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡Ä´¶Æ°¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤È¤ÎÎò»Ë¤ò¼Â´¶¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¡ÖÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¡×¤Èµ¤¤Å¤¯¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤é¡Ö¤³¤³½é¥Ç¡¼¥È¤Î¾ì½ê¤À¤Í¡×¤Ê¤É»×¤¤½Ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈà½÷¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î°¦¤Î¿¼¤µ¤Ë½÷À¤¬¥¸¥ó¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£²¡Û³ØÀ¸»þÂå¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç¤¤¤¤¢¤¿¤ê¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤ÎËÁ¸±¤ò¤·¤¿
¡ÖÀÄ½Õ¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤£±¥³¥Þ¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤·¤¿¾®¤µ¤ÊËÁ¸±¤¬¡¢¤«¤±¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤¤Âç»ö¤Ê»×¤¤½Ð¤À¤È¿È¤Ë¤·¤ß¤ë½÷À¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¹ë²Ú¤Ê±é½Ð¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Ð¥¹¤Ç¤Ö¤é¤êÎ¹¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¥Ç¡¼¥È¤ò¹©É×¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£³¡ÛÉáÃÊÎÁÍý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Èà¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¼êÎÁÍý¤ò¿¶Éñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿
¡Ö¤½¤ÎÅØÎÏ¤¬¤¦¤ì¤·¤¹¤®¡ª¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Èà¤¬¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¡¢½÷À¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¡û¡û¤Î¤¿¤á¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡ª¡×¤Ê¤ÉÈà½÷¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½´èÄ¥¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤ë¤È¡¢Èà½÷¤â¤¢¤Ê¤¿¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È´¶·ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡ÛÆÍÁ³¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÇÌë·Ê»¶Êâ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿
¡ÖÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤ÊÌë·Ê¤¬Æó¿Í¤À¤±¤Î¤â¤Î¤ß¤¿¤¤¤Ç´¶·ã¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤°ÛÀ¤³¦¤ØÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë±é½Ð¤â¡¢½÷À¤ò´¶·ã¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¡û¡û¤Î¾Ð´é¤ÏÌë·Ê¤è¤ê¥¥ì¥¤¤À¤è¡×¤Ê¤ÉÉáÃÊ¸À¤¨¤Ê¤¤¥¥¶¤ÊÂæ»ì¤â¡¢ÈóÆü¾ï¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤é¾È¤ì¤º¤Ë¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡ÛÉáÃÊ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤¤Ë²ÖÂ«¤ò¤¯¤ì¤¿
¡ÖÉáÃÊ¤«¤é»ä¤ò»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¡¢½÷À¤Ï°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¹¬¤»¤ò¤«¤ßÄù¤á¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡Û³¤³°¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤ËÃå¤¯¤È¥É¥ì¥¹¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¡Ö¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥¦¡¼¥Þ¥ó¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¤ªÉ±ÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¡û¡û¤ÎºÇ¹â¤Ë¥¥ì¥¤¤Ê»Ñ¤¬¸«¤¿¤¯¤Æ¡×¤Ê¤ÉÈà½÷¤ò¿´¤«¤é¤â¤Æ¤Ê¤¹¸ÀÍÕ¤âÅº¤¨¤ë¤È¡¢¤è¤ê½÷À¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¯¤ì¤¿
¡Ö´¶Æ°¤·¤Þ¤¯¤ê¤Çµã¤±¤¿!!¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë´¶·ã¤·¤Þ¤¯¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤ä¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬ÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢½÷À¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹ÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¸¡ÛÃÂÀ¸Æü¤Ë»°¥ÄÀ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç¹ë²Ú¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿
¡Ö´ò¤·¤¤¤³¤È¤Î¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½÷À¤ÎÌ´¤òÁ´Éô³ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤Ë¡¢ÃËÀ¤ÎÅØÎÏ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥È¤À¤±¤ò´î¤Ö½÷À¤Ï¤³¤ÎÀè¤â¤ª¶â¤Ç°¦¾ð¤òÂ¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡Û´ÑÍ÷¼Ö¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Ç½é¥¥¹¤ò¤·¤¿
¡Ö¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬¤ÎÀ¤³¦¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢´ÑÍ÷¼Ö¤È¤¤¤¦£²¿Í¤¤ê¤Î¶õ´Ö¤Ç½é¤á¤Æ¥¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¶»¥¥å¥ó¤¹¤ë½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£´ÑÍ÷¼Ö¤Ë¾è¤ë»þ´Ö¤ò¡¢Í¼Êë¤ì¤Ê¤É¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢½÷À¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤è¤ê¹â¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¹ë²Ú¤Ê¥Ç¡¼¥È±é½Ð¤¬É¬¤º¤·¤â½÷À¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¤Ä¤«¤à¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µÇ°Æü¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÆü¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÃÊ¤«¤éµ¤»ý¤Á¤ò·Á¤Ë¤·¤ÆÉ½¤¹¤³¤È¤â°¦¾ð¤ò¿¼¤á¤ë¾å¤Ç¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊÉÙ²¬Í³°ê»Ò¡¿Litofura¡Ë
¡Ú£±¡ÛÄ¹Ç¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà¤Ë¡¢»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ç¿ôÇ¯¸å²þ¤á¤Æ¹ðÇò¤ò¤µ¤ì¤¿
¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡Ä´¶Æ°¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤È¤ÎÎò»Ë¤ò¼Â´¶¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¡ÖÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¡×¤Èµ¤¤Å¤¯¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤é¡Ö¤³¤³½é¥Ç¡¼¥È¤Î¾ì½ê¤À¤Í¡×¤Ê¤É»×¤¤½Ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈà½÷¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î°¦¤Î¿¼¤µ¤Ë½÷À¤¬¥¸¥ó¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀÄ½Õ¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤£±¥³¥Þ¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤·¤¿¾®¤µ¤ÊËÁ¸±¤¬¡¢¤«¤±¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤¤Âç»ö¤Ê»×¤¤½Ð¤À¤È¿È¤Ë¤·¤ß¤ë½÷À¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¹ë²Ú¤Ê±é½Ð¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Ð¥¹¤Ç¤Ö¤é¤êÎ¹¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¥Ç¡¼¥È¤ò¹©É×¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£³¡ÛÉáÃÊÎÁÍý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Èà¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¼êÎÁÍý¤ò¿¶Éñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿
¡Ö¤½¤ÎÅØÎÏ¤¬¤¦¤ì¤·¤¹¤®¡ª¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Èà¤¬¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¡¢½÷À¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¡û¡û¤Î¤¿¤á¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡ª¡×¤Ê¤ÉÈà½÷¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½´èÄ¥¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤ë¤È¡¢Èà½÷¤â¤¢¤Ê¤¿¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È´¶·ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡ÛÆÍÁ³¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÇÌë·Ê»¶Êâ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿
¡ÖÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤ÊÌë·Ê¤¬Æó¿Í¤À¤±¤Î¤â¤Î¤ß¤¿¤¤¤Ç´¶·ã¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤°ÛÀ¤³¦¤ØÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë±é½Ð¤â¡¢½÷À¤ò´¶·ã¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¡û¡û¤Î¾Ð´é¤ÏÌë·Ê¤è¤ê¥¥ì¥¤¤À¤è¡×¤Ê¤ÉÉáÃÊ¸À¤¨¤Ê¤¤¥¥¶¤ÊÂæ»ì¤â¡¢ÈóÆü¾ï¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤é¾È¤ì¤º¤Ë¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡ÛÉáÃÊ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤¤Ë²ÖÂ«¤ò¤¯¤ì¤¿
¡ÖÉáÃÊ¤«¤é»ä¤ò»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¡¢½÷À¤Ï°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¹¬¤»¤ò¤«¤ßÄù¤á¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡Û³¤³°¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤ËÃå¤¯¤È¥É¥ì¥¹¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¡Ö¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥¦¡¼¥Þ¥ó¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¤ªÉ±ÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¡û¡û¤ÎºÇ¹â¤Ë¥¥ì¥¤¤Ê»Ñ¤¬¸«¤¿¤¯¤Æ¡×¤Ê¤ÉÈà½÷¤ò¿´¤«¤é¤â¤Æ¤Ê¤¹¸ÀÍÕ¤âÅº¤¨¤ë¤È¡¢¤è¤ê½÷À¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¯¤ì¤¿
¡Ö´¶Æ°¤·¤Þ¤¯¤ê¤Çµã¤±¤¿!!¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë´¶·ã¤·¤Þ¤¯¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤ä¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬ÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢½÷À¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹ÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¸¡ÛÃÂÀ¸Æü¤Ë»°¥ÄÀ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç¹ë²Ú¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿
¡Ö´ò¤·¤¤¤³¤È¤Î¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½÷À¤ÎÌ´¤òÁ´Éô³ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤Ë¡¢ÃËÀ¤ÎÅØÎÏ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥È¤À¤±¤ò´î¤Ö½÷À¤Ï¤³¤ÎÀè¤â¤ª¶â¤Ç°¦¾ð¤òÂ¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡Û´ÑÍ÷¼Ö¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Ç½é¥¥¹¤ò¤·¤¿
¡Ö¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬¤ÎÀ¤³¦¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢´ÑÍ÷¼Ö¤È¤¤¤¦£²¿Í¤¤ê¤Î¶õ´Ö¤Ç½é¤á¤Æ¥¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¶»¥¥å¥ó¤¹¤ë½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£´ÑÍ÷¼Ö¤Ë¾è¤ë»þ´Ö¤ò¡¢Í¼Êë¤ì¤Ê¤É¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢½÷À¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤è¤ê¹â¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¹ë²Ú¤Ê¥Ç¡¼¥È±é½Ð¤¬É¬¤º¤·¤â½÷À¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¤Ä¤«¤à¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µÇ°Æü¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÆü¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÃÊ¤«¤éµ¤»ý¤Á¤ò·Á¤Ë¤·¤ÆÉ½¤¹¤³¤È¤â°¦¾ð¤ò¿¼¤á¤ë¾å¤Ç¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊÉÙ²¬Í³°ê»Ò¡¿Litofura¡Ë