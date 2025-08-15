楽しいはずのドライブデートも、ひとたび大渋滞に巻き込まれてしまうと、一気に重苦しいムードに包まれるもの。だからといって、苛立つ気持ちを露骨に出すと、彼女に嫌がられてしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「ドライブデートで大渋滞！彼女をイラッとさせる迷惑行為」をご紹介します。【１】「チッ」と舌打ちをする「普段は舌打ちなんてしない人なので、ちょっと怖かった