高橋由伸の引退＆監督就任
高橋由伸が現役を引退し、2016年シーズンから巨人の監督に就任することが決まった。
2015年12月17日
2015年11月24日
2015年11月5日
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高橋由伸監督が誕生も…原辰徳氏ほどの「巨人愛はない」との指摘
ドラフトでは他球団への入団を希望するも、逆指名で巨人に入団した高橋
現代ビジネス
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高橋由伸氏が巨人の監督に…妻の小野寺麻衣さんは不安を吐露か
高橋監督の母に「不安なんです」と明かしたという小野寺さん
女性自身
2015年11月2日
2015年10月31日
2015年10月30日
2015年10月29日
2015年10月28日
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高橋由伸監督の新体制で練習再開 長野久義が選手会長に就任
長野久義が、村田修一から選手会長を引き継いだことが分かった
スポーツ報知
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高橋由伸新監督の「臆病」な素顔 穴あきジーンズめぐり細かい質問
ドレスコードの明文化を検討した際、穴あきジーンズについて質問した高橋
日刊ゲンダイDIGITAL
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高橋由伸の監督就任にシナリオあり？ 原辰徳氏が「帝王学」を伝授
目をかけているという意味では松井秀喜氏より入れあげていたと筆者は指摘
東スポWEB
2015年10月27日
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巨人の高橋由伸新監督 周囲が不安視する中で必要なのは「非情な決断」
周囲は指導力を不安視するが、非情な決断さえ下せれば礎は固まると指摘
スポニチアネックス
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高橋由伸が監督要請を受けた決め手明かす「背中を押された」
「要請を受けて、やるんだろうという気持ちはあった」などとコメント
スポーツ報知
2015年10月26日
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高橋由伸監督の誕生に巨人ファンが立腹「今のチームでは可哀想」
「今のチームを率いさせるのは可哀想」などの声が上がっているという
NEWSポストセブン
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巨人、高橋由伸監督の新体制 ヘッドコーチには村田真一氏が就任か
ヘッドコーチには村田真一氏、2軍監督には斎藤雅樹氏が就任するという
東スポWEB
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巨人に戻る気配のない松井秀喜氏 球団側の安易な誘いには応じず？
アメリカで指導者の勉強をしっかりしてから日本に戻るのではと広岡氏
NEWSポストセブン
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二岡智宏氏が巨人に入閣へ 高橋由伸新監督と固い信頼関係
1学年上の高橋由伸新監督とは、現役時代から固い絆で結ばれていると筆者
スポニチアネックス
2015年10月25日
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張本勲氏 巨人の高橋由伸新監督を大絶賛「久しぶりにバンザイ」
「久しぶりにバンザイしましたよ、本人も巨人軍もあっぱれ」と張本氏
スポニチアネックス
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高橋由伸と揃って引退 井端弘和の来季は守備走塁コーチ就任の可能性
通算2000安打まであと88本だったが、高橋由伸とそろって引退することを決意
スポニチアネックス