高橋由伸の引退＆監督就任

高橋由伸が現役を引退し、2016年シーズンから巨人の監督に就任することが決まった。

2015年12月17日

2015年11月24日

2015年11月5日

2015年11月2日

2015年10月31日

2015年10月30日

2015年10月29日

2015年10月28日

2015年10月27日

2015年10月26日

2015年10月25日

2015年10月24日