張本氏、カズに引退勧告
「サンデーモーニング」で張本勲氏が、サッカーJ2横浜FCの三浦知良に対し「もうお辞めなさい」と引退勧告をした。
2015年4月23日
2015年4月22日
2015年4月21日
2015年4月20日
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加藤浩次 張本勲氏の発言を痛烈に批判「おじいちゃんの戯言」
三浦知良が試合でゴールを決めたことに、張本氏の発言は関係ないとした
トピックニュース
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三浦知良 張本勲氏からの食事のお誘いに「ぜひ！」と笑顔で即答
「食事をごちそうする」という張本勲氏の言葉に、試合後は「ぜひ！」と即答
スポニチアネックス
2015年4月19日
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長嶋一茂が張本勲氏の発言を苦しそうに批判「公共の電波ですから…」
「公共の電波ですから何でも言っていいとは限らない」と「苦言」を呈した
日刊スポーツ
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松本人志が張本勲氏の引退勧告と三浦知良の対応に持論 美学の違いを指摘
騒動について、張本勲氏のキャラを含めて笑ってしまうところもあったと発言
スポーツ報知
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張本勲氏による三浦知良への引退勧告発言 前園真聖氏が語る
前園氏によると、カズは「いろんな意見があっていい」とコメントした
デイリースポーツ
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張本勲氏が三浦知良の対応に「あっぱれ」 食事をごちそうするとも
三浦は張本氏の「お辞めなさい」発言に、「激励だと思って頑張る」と対応
スポニチアネックス
2015年4月15日
2015年4月14日
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三浦知良が張本勲氏の「引退」勧告に神対応 ネットで絶賛の嵐
三浦は張本氏からの「激励」とポジティブに受け取っている
日刊スポーツ
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三浦知良、張本勲氏からの引退勧告に「光栄です」
「もっと活躍しろと言われているんだと思う」と発奮材料にすることを誓った
デイリースポーツ