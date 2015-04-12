張本氏、カズに引退勧告

「サンデーモーニング」で張本勲氏が、サッカーJ2横浜FCの三浦知良に対し「もうお辞めなさい」と引退勧告をした。

2015年4月23日

2015年4月22日

2015年4月21日

2015年4月20日

2015年4月19日

2015年4月15日

2015年4月14日

2015年4月12日