セレブ女優のヌード写真大量流出
オスカー女優のジェニファー・ローレンス（24）ら米人気女優たちのヌード写真が大量にインターネットに流出した事件。
2014年10月3日
2014年9月26日
2014年9月25日
2014年9月22日
2014年9月9日
2014年9月8日
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米女優のヌード写真を流出させたハッカー集団、「Flappy Bird」を狙って不正か
集団は人気ゲームFlappy Birdに手を加え、画像を不正入手しようとしていた
GIGAZINE（ギガジン）
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ヌード事件流出に使用された意外と簡単な手口「フィッシング詐欺」の実態
事件では、フィッシング詐欺と呼ばれる手口が使われていた可能性が浮上した
東スポWEB
2014年9月6日
2014年9月5日
2014年9月4日
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女性セレブのヌード写真をネット上に流出させた犯人から更なる脅迫が…
犯人は国際的な手配もされているが、さらなる画像流出を宣言
らばQ
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セレブ女優のヌード写真が流出 なぜ女優たちは裸を自撮りするのか
「秘密めいた遊びとして、自分撮りヌードも平気でやる」とゴシップライター
日刊ゲンダイDIGITAL
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米女優のヌード写真が流出した騒動…iCloudの認証は簡単にスルーできると判明
iCloudのパスワードさえ推測できれば、写真の同期が可能だと実証している
ギズモード・ジャパン
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ヌード流出事故に海外セレブたちがコメント…皮肉なツイートも
アリアナ・グランデは否定し、私のお尻はもっとかわいいとコメントも
女子SPA！
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海外セレブのヌード流出事故 なぜ米女優は「全裸写真」を撮るのか?
米国人が全裸写真を撮る心理について、裸に抵抗がないからだと専門家は指摘
東スポWEB
2014年9月3日
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ハリウッドの女優らの裸画像が流出した事件 MLBのサイ・ヤング賞投手も被害に
タイガースのエース、バーランダーと恋人のヌード画像がネット上に流出
フルカウント
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女優のエマ・ワトソンが、流出写真を見た人たちのコメントに苛立ち
エマ・ワトソンは流出写真を見て心ないコメントを残す者に苦言を呈した
クランクイン！
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米女優の裸体流出騒動…あまりにも過激な動画、画像にハリウッドが激震
被害者はジェニファー・ローレンスやキルスティン・ダンストら有名女優たち
日刊ゲンダイDIGITAL
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ジェニファー・ローレンスらハリウッドセレブの「ヌード流出」相次ぐ…被害者100人超
ジェニファー・ローレンスを筆頭に、被害は100人以上に達する勢い
東スポWEB
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米女優の裸体流出騒動…パリス・ヒルトンには交際相手とのセックスビデオが流出した過去も
過去にはパリス・ヒルトンのプライベート画像流出なども起こっている
東スポWEB