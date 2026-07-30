セブン‐イレブン、熊本地震で菓子パン1.8万個・水6.6万本を支援　営業再開へ応援社員140人派遣

セブン‐イレブン・ジャパンは7月30日、「令和8年熊本地震」の被災地支援として、追加の支援物資の提供および店舗の営業再開に向けた応援社員の派遣を発表した。

同社は、7月29日から実施している店頭募金や支援物資の提供に加え、被災地域への支援を拡大する。

7月30日（木）以降、氷川町役場など指定場所へ、菓子パン計1万8,000個、水計6万6,000本を届ける。

また、営業を継続・再開に向けて取り組む加盟店への支援として、熱中症対策グッズ（冷凍のおしぼり、冷凍ソフトドリンク、塩タブレット）計3万3,000個を提供する。

店舗の営業再開に向けては、本部社員による応援体制を構築。7月29日（水）から順次、延べ140人の応援社員を熊本県へ派遣している。

同社では、これまでにも7月29日にグランメッセ熊本など指定場所へ、制汗シート4,800個、カップラーメン1,200個、ゼリー飲料2,700個、ソフトドリンク5,800本を提供している。

さらに、全国のセブン‐イレブン店舗では、7月29日から8月31日まで「令和8年熊本地震」に対する店頭募金を実施している。対象店舗は全国のセブン‐イレブン各店舗（2026年6月末時点で2万1,942店舗）で、集まった募金は被災地へ届ける予定。

セブン‐イレブン・ジャパンは「社会のライフラインとしての役割を果たし、関係各所の皆様とともに、復旧・復興に向けた取り組みに全力で努めてまいります」としている。