温泉旅館で看板犬を務めている2匹のワンコたち。たくさん遊んでくれたお客さんが帰ってしまって…思った以上に切ない、まさかの反応が話題になっているのです。

思わず抱きしめたくなる、微笑ましいその光景は記事執筆時点で120万回を超えて表示されており、4.6万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：民宿の看板犬を務める2匹の犬→1週間泊まってくれたお客さんが帰ったあと…『まさかの表情』】

旅館の看板犬を務める2匹の犬

Xアカウント『@nanbuya_towada』に投稿されたのは、温泉民宿で看板犬を務める2匹のワンコがみせた微笑ましい行動。

この日、一週間宿泊をされたお客さんが帰ってしまうこととなったのだそう。

お客さんが帰った後にみせた『まさかの反応』が話題に

滞在中、毎日たくさん遊んでもらったという看板犬の「クララ」さんと「リュック」くん。

もちろんお別れの時も玄関先までお見送りに出たそう。

『いつ戻って来ますか？？？また来週なら遊べますか？？？』

まるでそう言っているかのように、寂しそうな表情を浮かべながらその後ろ姿が見えなくなるまで立ちすくみながら見つめていたというクララさんとリュックくん。

今すぐにでも戻りたくなってしまいそうな、後ろ髪を引かれすぎてしまう哀愁漂うそのお見送り姿は多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「いいお客さんだったんでしょうね」「こんなの週一でいくしかない」「本当に寂しそうな顔してる」「またきっと来てくれますね」「いつか絶対会いに行きますね」「絶対行きたい」「今度は私が行きます！」などのコメントが寄せられています。

唯一無二の相棒！看板犬たちの関係性

クララさんとリュックくんは、看板犬として活躍しながらいつでもどんな時も互いを思いやりながら寄り添い、過ごしているのだといいます。

お客さんからの希望がある時以外は、愛されワンコとしてお家でのびのびと暮らしており、看板犬としての凛々しさとのギャップはとても尊いもの。

飼い主さんに溺愛されながら、幸せに暮らすそのお姿は日々多くのユーザーに癒しと笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@nanbuya_towada」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。