「最近、再びかなりの社員がフジを去ったのです。そしてその中には、数カ月前に“謎の異動”があったあのアナウンサーの名前も……」

こう語るのは、フジテレビに近い芸能関係者だ。現在、7月1日に『文春オンライン』が、フジテレビのドラマ『夫婦別姓刑事』をめぐる俳優の佐藤二朗（57）と女優の橋本愛（30）のトラブルを報じて物議を醸している。

そんななか、同じタイミングでフジテレビ局内では“ある異変”が起きていた。

「NHKの桑子真帆アナ（39）の元夫でフジの中堅アナとして知られていた谷岡慎一アナ（39）が、6月30日付けで退社していたのです」

こう語るのは、フジテレビ関係者だ。

「彼は今年4月に突如として『メディア企画室』という部署に異動したことが局内で話題となっていました。この部署は、局内でも内実がよく分からない“謎の部署”として有名だったのです。

少なくともアナウンサーが行くような部署ではないことは間違いないため、『一体何をしたのか』と疑念の声が多く上がっていました。この異動からわずか2カ月での退社ですから、さすがに局内も騒然としていましたね」（前出・フジテレビ関係者）

谷岡アナといえば、『FNNニュース』や『みんなのKEIBA』などに出演し、’17年に自身が出演していた『ノンストップ！』の生放送中にNHKアナウンサーの桑子アナとの結婚を発表。しかし翌年にスピード離婚し、’20年には同番組内で再婚を発表するなど、“お騒がせアナ”として有名だった。

数年前には寝坊で番組をすっぽかしたことでスタッフら約100人の前でプロデューサーから“公開説教”をされていたと報じられるなど、私生活の乱れが指摘されることも少なくなかった。

「今回の異動と退職の理由に関しては、社内でもごく一部の人間しか知らされていない状況。とはいえ、局内では谷岡アナが何らかの“重大なコンプライアンス違反”を犯したといわれており、セクハラやパワハラなど『会社を去らなければならないほどのことをした』とまで言われているようです。

6月下旬に『週刊女性PRIME』の直撃取材に答えた谷岡アナは『そういった違反があったとも、なかったともお答えすることはできません。僕も記者をしていたので、直接聞きに来られることはお仕事柄よくわかります。言いたいことはありますが、企業広報に問い合わせしてくださいとしか言えないんです……』と回答。このまま真相は闇の中に葬られてしまうのでしょうか……」（前出・芸能関係者）

フジテレビに谷岡アナの異動の理由と退社の事実について取材すると、「人事の詳細に関しては、従来お答えしておりません」との回答だった。

退社の真相が明らかになる日は――。