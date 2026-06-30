午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５７６、値下がり銘柄数は９３３、変わらずは４４銘柄だった。業種別では３３業種中１５業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、電気機器、金属製品、機械など。値下がりで目立つのは小売、水産・農林、空運など。 出所：MINKABU PRESS