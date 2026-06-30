お笑いコンビ「コットン」西村真二（42）が30日、Xを通じ、第1子となる男児が誕生したことを報告した。西村は「本日42歳になりました！」と誕生日を迎えたことを報告するとともに「そして先日息子が産まれました！」と発表。生まれたばかりの愛息を抱くショットを公開し「幸いまだほうれい線はありません！仕事も衣装予報も育児も全力で頑張るので僕を信じてください！」とファンへ呼びかけた。西村は2022年、ABEMA「しくじ