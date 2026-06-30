任期満了に伴う熊本市長選挙は、投開票日が11月15日に決定しました。 現職の大西市長は「熟慮中」、各所に模索の動き 熊本市選挙管理委員会は、30日午前に会議を開き、熊本市長選挙の日程を11月1日(日)告示、11月15日(日)に投開票と決めました。 これまでに立候補を表明している人はおらず、現在3期目の大西市長も「熟慮中」と述べるにとどまり、進退を明らかにしていません。 この他、候補者擁立を模索する動きがありますが、