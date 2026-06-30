長岡花火を舞台にした映画『君と花火と約束と』の完成披露試写会が29日夜に東京で開かれました。 ■主人公・夏目誠役 timelesz佐藤勝利さん 「いろんな思いがつながっていく。そしていろんな方につないでいってもらう作品だと思うので、いろんな方にぜひこの作品をつないでいってほしい。」 『君と花火と約束と』は、戦後81年に描く長岡空襲と長岡花火をめぐる物語です。完成披露試写会には、佐藤勝利さんとともにヒロ