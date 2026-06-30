高知県須崎市で栽培・加工されたポンカンの果汁をフランスに輸出するため、6月30日、出荷作業が行われました。輸出されるのは、須崎市でポンカンを生産・加工する「田條園」の有機JAS認証を取得したポンカン果汁です。6月30日、高知新港の冷蔵施設で、フランスへの輸出に向けた出荷作業が行われました。今回の輸出は、2025年、ドイツで開かれた食品見本市への出展をきっかけに、須崎市がフランスの会社と商談をおこない、実現した