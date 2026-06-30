セブン-イレブン・ジャパンは6月19日、複数店経営と新規加盟を促進し、持続的な出店の拡大につなげるため、新たな加盟店契約タイプを策定したと発表した。2027年秋ごろの導入を予定する。新契約タイプは「複数店経営への挑戦機会拡大と新規加盟しやすい契約内容への見直し」「加盟店と本部双方の持続的な成長につながるチャージの最適化」を柱とする。加盟店オーナーの経営における柔軟性を高め、経営意欲の向上につなげると