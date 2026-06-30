・トヨタが軟調、３９年半ぶり１ドル＝１６２円台へ円安進行も買い向かう姿勢限られる ・北川精機がストップ高で最高値圏舞い上がる、世界のＡＩサーバーインフラの中軸担う ・ナガイレーベが続急伸、自社株買いと期末一括配当予想の増額修正を好感 ・ミライニＨＤは大幅高、半導体メモリーの需要拡大で通期業績・中間配当予想を引き上げ ・Ｊテック・Ｃが大幅続伸、プラズマ化学的気相加工装置及びプ