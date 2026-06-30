・トヨタが軟調、３９年半ぶり１ドル＝１６２円台へ円安進行も買い向かう姿勢限られる

・北川精機がストップ高で最高値圏舞い上がる、世界のＡＩサーバーインフラの中軸担う

・ナガイレーベが続急伸、自社株買いと期末一括配当予想の増額修正を好感

・ミライニＨＤは大幅高、半導体メモリーの需要拡大で通期業績・中間配当予想を引き上げ

・Ｊテック・Ｃが大幅続伸、プラズマ化学的気相加工装置及びプラズマ援用研磨装置の受注を獲得

・Ｊフロントは５日続伸、３Ｄインベストメント・パートナーズによる株式保有割合上昇で思惑

・Ｈｍｃｏｍｍは大量の買い注文に寄らず、異常音検知ＡＩソリューションを四国電に提供



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS