30日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝162円18銭前後と、前日午後5時時点に比べ36銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝184円95銭前後と43銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース