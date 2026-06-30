両家でも話し合いが６月29日に俳優の亀梨和也（40）と女優の田中みな実（39）が、公式サイトなどを通じて結婚したことを発表した。二人は連名で、〈この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします〉と明かし、田中は第１子を妊娠しているというダブルの電撃発表となった。このビッグカップルについては、本サイト