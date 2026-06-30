「お互いを立て合う夫婦」第一報のレポーターだけが知る！亀梨和也＆田中みな実「結婚までのウラ事情」

両家でも話し合いが

６月29日に俳優の亀梨和也（40）と女優の田中みな実（39）が、公式サイトなどを通じて結婚したことを発表した。二人は連名で、

〈この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします〉

と明かし、田中は第１子を妊娠しているというダブルの電撃発表となった。

このビッグカップルについては、本サイト『FRIDAYデジタル』は今から約２年半前の’23年12月31日に『「男性アイドルと元局アナが元日婚へ…」ベテラン芸能レポーターが掴んだ「超ド級の熱愛&結婚」情報』として匿名ながらどこよりも早く二人の交際をスクープしていた。

この特大スクープを本サイトに寄せたベテラン芸能レポーターの石川敏男氏によれば、当時、二人をよく知る関係者の証言として

「雑誌での対談がきっかけで交際がスタート。（報道当時は）交際からまだ数ヵ月しか経っていませんが、二人は結婚へ向け燃え上がっていますよ。両家でも話し合いがもたれているし、女性の方がお子さんを強く欲しがっている。二人は同じ年齢ですし、まさに結婚適齢期です」

という話を掲載していた。

この報道がきっかけで、二人の交際はSNSなどで大いに話題に。スポーツ紙などの芸能マスコミが動き出し、当時、亀梨が所属する『SMILE-UP.』が交際の事実を認める事態となった。

交際当初から結婚を前提

’24年の元日婚かと囁かれた二人だが、結果としてそこから約２年半の歳月を経てのゴールインとなった。これについて石川氏は、

「一時期、破局のウワサも流れたが、交際が続いていたのはお二人に近しい関係者から聞いていました。交際当初から結婚を前提にお付き合いをされており、ゴールインされたことは本当におめでたいです。お互いに大人の責任があるからこそ、勢いだけで籍を入れるようなことはしなかった。妊娠も含めて、仕事などのタイミングを見計らいながら、今になったのでしょう。近しい人によれば、お二人の関係は『お互いを“立て合う”夫婦』だとか。末永くお幸せに」

と亀梨と田中の関係を明かす。

美容雑誌『MAQUIA 』 ’23年11月号での対談から始まった恋。’24年放送のドラマ『Destiny』（テレビ朝日系）では共演するなど、公私ともにじっくり信頼関係を深めてきた。

直筆の署名が添えられた報告文からは、二人の並々ならぬ覚悟と喜びが伝わってくる。

〈未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します〉

最高のパートナーシップを結んだ亀梨和也と田中みな実。かつて本サイトがスクープした「超ド級の熱愛」は、最高の形で実を結ぶこととなった。公私ともに新たなステージへと進む二人の未来を、今後も見守っていきたい――。