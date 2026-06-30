性格は変えられないと思っている人は多いだろう。しかし、もともと憂鬱な気質であっても、ある程度は快活に過ごせるようになる方法があるという。性格は変えられなくても、気分は変えられる自分はもともと憂鬱な気質だから、明るく過ごすのは難しい――そう考えてしまう人は少なくないだろう。気質や性格そのものを変えることは簡単ではないかもしれないが、日々の過ごし方によって、気分を整えていくことは可能だという。こまめに