ガードマンを射殺2017年に神戸市内の路上で任侠山口組（現・絆會）の組員が射殺された事件で、殺人と銃刀法違反の疑いで神戸山口組系の菱川龍己容疑者（50）が逮捕された。事件後、行方が分からなくなり死亡説も流れていたが、逮捕を受け、神戸山口組の井上邦雄組長の責任が問われるような展開も想定されるのだろうか。【写真を見る】井上組長の邸宅は「要塞化」へ、井上組長らと盃を交わした「JPドラゴン」幹部メンバー・小山容