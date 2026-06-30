日本代表 ブラジルに後半AT被弾で逆転負け ベスト16進出ならず 先制も王国の底力に屈する【サッカーW杯】



ブラジルに惜しくも敗れた日本代表 PHOTO:Getty Images

＜2026年6月30日 FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦 ブラジル 2-1 日本＞

サッカー日本代表（FIFAランキング18位）は30日、FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の決勝トーナメント1回戦でブラジル代表（同6位）と対戦。

佐野海舟のゴールで先制した日本だったが、後半に追いつかれると、後半アディショナルタイムに勝ち越し点を許し、1-2で敗れた。日本はベスト16進出とはならなかった。

グループFを2位で突破した日本は、グループCを2勝1分で首位通過した優勝候補ブラジルと激突。

勝てばベスト16進出となる一発勝負で、森保一監督は谷口彰悟、冨安健洋、佐野、伊東純也を先発に復帰させ、3-4-2-1の布陣で臨んだ。

日本は立ち上がりから前線で激しいプレスを仕掛け、伊東や前田大然が献身的な守備でブラジルのビルドアップに圧力をかけた。

押し込まれる時間帯も、GK鈴木彩艶がマテウス・クーニャやブルーノ・ギマランイスのシュートを防ぎ、冨安、谷口、伊藤洋輝ら最終ラインも粘り強く対応した。



佐野海舟が衝撃先制弾 PHOTO:Getty Images

歓喜の瞬間は前半29分だった。

佐野が中盤でボールを奪うと、そのまま中央をドリブルで持ち上がり、カゼミーロを振り切ってペナルティーアーク手前から右足を一閃。

グラウンダーのミドルシュートがゴール左隅へ突き刺さり、日本が王国ブラジルから先制点を奪った。

1-0で前半を折り返した日本だったが、後半開始からブラジルが圧力を強める。

後半7分にはブルーノ・ギマランイスのヘディングを鈴木彩がファインセーブ。13分にはヴィニシウス・ジュニオールのシュートが鈴木彩の手をかすめて右ポストを叩くなど、何度もゴール前に迫られた。

それでも耐えていた日本だったが、後半11分に同点ゴールを許す。

左サイド深くでボールを受けたヴィニシウスが後方へ戻すと、ガブリエウ・マガリャンイスがペナルティーエリア手前左から対角へ浮き球を供給。ファーサイドのカゼミーロがヘディングで押し込み、試合は1-1となった。

追いつかれた日本も後半19分、前田のスルーパスを受けた上田綺世がペナルティーエリア左から強烈なシュートを放ったが、GKアリソンに阻まれる。

森保監督は菅原由勢、鈴木淳之介、田中碧、町野修斗を投入し、終盤の攻防に備えた。

後半終盤はブラジルが押し込み、日本は鈴木彩、冨安、鈴木淳之介らを中心に粘り強く対応。

後半46分には同点ゴールを挙げたカゼミーロがピッチに座り込み、ファビーニョと交代。直後の右CKではファビーニョにヘディングシュートを許したが、ボールは枠を外れた。

しかし、延長突入目前の後半アディショナルタイム51分に日本は痛恨の失点を喫する。



後半ATに逆転を許す日本代表 PHOTO:Getty Images

エンドリッキのパスを起点に、ブルーノ・ギマランイスがペナルティーエリア手前中央から縦パス。受けたガブリエル・マルティネッリがすぐさまターンし、右足でゴールへ流し込んだ。

ブラジルに押し込まれる展開となった中、日本は佐野の鮮烈な先制弾、鈴木彩の好守。守備陣の奮闘で王国ブラジルを追い詰めたが、最後はブラジルの勝負強さに屈した。

3大会連続で進んだノックアウトステージだったが、決勝トーナメント1回戦で姿を消すことになった。





＜FIFAワールドカップ（W杯）2026 北中米大会＞

第23回目の今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による史上初の共同開催となる。出場枠が従来の32カ国から48カ国に拡大され、計104試合にわたる過去最大規模のトーナメントとして実施される。

開催期間：2026年6月11日～7月19日 ※現地時間

グループステージ：6月11日～6月27日

ラウンド32：6月28日～7月3日

ラウンド16：7月4日～7日

準々決勝：7月9日～11日

準決勝：7月14日～15日

3位決定戦：7月18日

決勝：7月19日

・全試合日程（大会スケジュール）

・グループリーグ（グループステージ）

・決勝トーナメント（ノックアウトステージ）