NY株式29日（NY時間11:14）（日本時間00:14） ダウ平均52109.51（+233.40+0.45%） ナスダック25585.54（+287.92+1.14%） CME日経平均先物69865（大証終比：+85+0.12%） 欧州株式29日GMT15:14 英FT100 10479.83（-28.19-0.27%） 独DAX 24606.49（-64.73-0.26%） 仏CAC40 8371.29（-13.58-0.16%） 米国債利回り 2年債 4.105（+0.012） 10年債 4.373（+0.004） 30年債 4.