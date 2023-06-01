ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は２３３ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式29日（NY時間11:14）（日本時間00:14）
ダウ平均 52109.51（+233.40 +0.45%）
ナスダック 25585.54（+287.92 +1.14%）
CME日経平均先物 69865（大証終比：+85 +0.12%）
欧州株式29日GMT15:14
英FT100 10479.83（-28.19 -0.27%）
独DAX 24606.49（-64.73 -0.26%）
仏CAC40 8371.29（-13.58 -0.16%）
米国債利回り
2年債 4.105（+0.012）
10年債 4.373（+0.004）
30年債 4.857（-0.007）
期待インフレ率 2.221（+0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.857（+0.006）
英 国 4.720（-0.011）
カナダ 3.381（-0.005）
豪 州 4.748（+0.030）
日 本 2.632（+0.027）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝70.49（+1.26 +1.82%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4036.10（-60.20 -1.47%）
ビットコイン（ドル）
59138.98（-432.99 -0.73%）
（円建・参考値）
957万6375円（-70114 -0.73%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 52109.51（+233.40 +0.45%）
ナスダック 25585.54（+287.92 +1.14%）
CME日経平均先物 69865（大証終比：+85 +0.12%）
欧州株式29日GMT15:14
英FT100 10479.83（-28.19 -0.27%）
独DAX 24606.49（-64.73 -0.26%）
仏CAC40 8371.29（-13.58 -0.16%）
米国債利回り
2年債 4.105（+0.012）
10年債 4.373（+0.004）
30年債 4.857（-0.007）
期待インフレ率 2.221（+0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.857（+0.006）
英 国 4.720（-0.011）
カナダ 3.381（-0.005）
豪 州 4.748（+0.030）
日 本 2.632（+0.027）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝70.49（+1.26 +1.82%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4036.10（-60.20 -1.47%）
ビットコイン（ドル）
59138.98（-432.99 -0.73%）
（円建・参考値）
957万6375円（-70114 -0.73%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ