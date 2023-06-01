NY株式29日（NY時間11:14）（日本時間00:14）
ダウ平均　　　52109.51（+233.40　+0.45%）
ナスダック　　　25585.54（+287.92　+1.14%）
CME日経平均先物　69865（大証終比：+85　+0.12%）

欧州株式29日GMT15:14
英FT100　 10479.83（-28.19　-0.27%）
独DAX　 24606.49（-64.73　-0.26%）
仏CAC40　 8371.29（-13.58　-0.16%）

米国債利回り
2年債　 　4.105（+0.012）
10年債　 　4.373（+0.004）
30年債　 　4.857（-0.007）
期待インフレ率　 　2.221（+0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.857（+0.006）
英　国　　4.720（-0.011）
カナダ　　3.381（-0.005）
豪　州　　4.748（+0.030）
日　本　　2.632（+0.027）

NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝70.49（+1.26　+1.82%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4036.10（-60.20　-1.47%）

ビットコイン（ドル）
59138.98（-432.99　-0.73%）
（円建・参考値）
957万6375円（-70114　-0.73%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ