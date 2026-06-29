NIGHTMAREが、6月29日に東京・EX THEATER ROPPONGIにて＜NIGHTMARE BIRTHDAY LIVE 2026〜咲人BD〜＞を開催。会場を埋め尽くすファンの前で、9月16日に34枚目となるシングルをリリースすることを発表した。また、新シングルリリースに合わせ、全国9カ所11公演で開催する全国ツアーの開催も決定。本ツアーのファイナル公演は、11月22日に東京・EX THEATER ROPPONGI にて開催される。詳細は追って発表される。◾️34th Sin