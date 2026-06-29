2025年、モーニング娘。を卒業し、4月にテレビ東京へ入社した北川莉央アナウンサーの “地上波デビュー” が、思わぬ波紋を呼んでいる。「6月28日放送の『テレ東音楽祭 2026夏』（テレビ東京系）で、北川アナが初めて地上波に登場しました。アイドルグループのJuice=Juiceを紹介する役目を務め、『テレビ東京の北川莉央です。アナウンサーとしての地上波は今日が初めてなので、とても緊張しています』とあいさつしました。その後