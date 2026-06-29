徳島ヴォルティスは6月28日、新監督と新加入選手の会見を開き、新シーズンに向けた想いを語りました。徳島スポーツビレッジで行われた会見には、新シーズンの指揮をとる吉本岳史監督と新加入選手が出席しました。吉本監督は、特別リーグでJ3高知ユナイテッドSCの監督を務めた、高知県出身の48歳。2024年には、JFLだった高知を初のJ3昇格に導きました。（徳島ヴォルティス・吉本岳史 監督）「今までに築き