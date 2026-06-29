ただいま本の雑誌社のXアカウント@Hon_no_Zasshiが何者かにより乗っ取られた状態になっております。もしこのアカウントからDMや何かが届いても絶対開かないようご注意ください。また安全のためフォローを外してください。こちらの管理不足でたくさんのフォロワーの皆様にご迷惑をおかけし申し訳ございません。ただいま復旧できるようX社にお願いしております。本の雑誌社