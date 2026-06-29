来月12日から始まる大相撲名古屋場所の新番付が発表されました。日本相撲協会はきょう大相撲名古屋場所の新番付を発表し、富山市出身の元大関・朝乃山は、先場所と同じ東前頭10枚目にとどまりました。先月の夏場所では、11日目の取り組みで左足の甲を捻挫し12日目から休場。7勝5敗3休の成績でした。朝乃山はこのけがのため、今月行われた大相撲パリ公演にも参加していませんでした。大相撲名古屋場所は、来月12日から名古屋市のIG