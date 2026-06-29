きょう（月）は、北日本や西日本など広い範囲で、晴れ間が広がるでしょう。一方、関東地方や九州南部などでは梅雨空が続きそうです。また、梅雨前線が停滞する影響で奄美などでは雨脚が強まることもあるでしょう。晴れ間のある地域では、貴重な洗濯チャンスとなりそうです。最高気温は、東海地方より西側で昨日より高いところが多いでしょう。名古屋、大阪、広島では３０℃以上の真夏日になる見込みです。湿度も高く、蒸し暑くなり