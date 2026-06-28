任期満了に伴う山形県南陽市長選挙の告示まで1週間となりました。これまでに出馬を表明しているのは元県議会議員の新人1人だけで、無投票となる公算が大きくなっています。南陽市長選に出馬を表明しているのは新人で元県議の柴田正人さん（47）です。柴田さんは国会議員の秘書を経て2015年の県議選で南陽市区から出馬し初当選しました。農業政策や災害への備えの強化などを目指しています。南陽市長選は7月5日告示、12日に投開票の