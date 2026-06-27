国内最高峰のバスケットボールリーグで日本一となった大分県出身のプロ選手によるスポーツ教室が、大分市で開かれました。 スポーツ教室に登場したのは、別府市出身でプロバスケットボールプレーヤーの熊谷航選手（30）です。熊谷選手は国内最高峰・B1リーグで活躍し、所属チームの長崎ヴェルカは今シーズン初めての日本一に輝きました。 大分市で行われた教室には