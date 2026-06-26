台風7号の接近前には、梅雨前線が停滞し、県内にはまとまった雨が降り続いています。那賀町ではこれまでに、230ミリを超える雨量を観測しています。24日午前0時の降り始めから26日午後5時までの雨の量は、那賀町木頭で233.5ミリ、美馬市穴吹で201ミリ、上勝町で192.5ミリ、三好市東祖谷で174,5ミリ、海陽町で167ミリなどとなっています。この雨の影響で、三好市と牟岐町には「高齢者等避難」が出されています。また、山間部を走る