7月11日に開幕する、全国高校野球選手権徳島大会の組み合わせ抽選会が6月26日に行われ、出場29校の組み合わせが決まりました。鳴門市のアミノバリューホールで開かれた組み合わせ抽選会には、夏の甲子園出場を目指す29校のキャプテンらが出席。抽選でくじを引き、組み合わせが決まりました。 まずはAブロックです。センバツにも出場した、阿南光が第一シード。阿南高専と名西の勝者と対戦します。 続