去年発足した県警の「クマ駆除対応プロジェクトチーム」による訓練が秋田市で行われました。緊急時、実際に任務にあたる警察官などが、出動からライフル銃での駆除までの一連の流れを確認しました。相次ぐクマによる被害を受けて警察官によるライフル銃での駆除が可能になったことから、去年11月に発足された、県警の「クマ駆除対応プロジェクトチーム」。市街地にクマが出没し、猟友会がすぐに駆け付けられないなど緊