自動車整備での一般就労を目指し障がい者支援事業所に通う人たちが、24日、山形市の自動車修理販売店で洗車などの職場体験を行いました。南陽市の就労支援事業所「LUNA」は、自動車の整備工場とガソリンスタンドを併設し、障がいのある人たちが自動車整備での一般就労を目指し、オイル交換や洗車などを学んでいます。24日は「LUNA」に通う3人が山形市の自動車修理販売会社「オートセブン・アルボ」を訪れ、プロのスタッフか