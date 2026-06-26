米テキサス州ダラスで決戦

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグF組の日本は25日（日本時間26日）に、米テキサス州ダラスでスウェーデンと対戦。元日本代表の本田圭佑がNHKで解説を務めた。

試合前、柿谷曜一朗氏、林陵平氏がスタンドの日本人サポーターとスウェーデンサポーターの交流を伝えると、本田は「北欧はのどかな国やから、平和主義者多いかもしれない」とした上で、「唯一、平和じゃないのイブラヒモビッチだけちゃうか」と続けた。

突然名前が出てきたスウェーデンの伝説的ストライカー、イブラヒモビッチの名。柿谷、林の両氏が笑うと、本田はさらに「どっかにおるぞこのスタジアム、気を付けよう」と謎の警戒感を高めていた。

本田は初戦のオランダ戦でNHK解説として登場。「1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ」「イチキュウサンのウインガー！？」など独特の本田節で注目を集めた。

2戦目のチュニジア戦は、異例の局またぎで日本テレビで解説。「イケイケどんどんやて、これ！！」などの名言を残していた。



（THE ANSWER編集部）