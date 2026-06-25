2026年6月24日（水）、東京・六本木ヒルズアリーナにて、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）による1日限定のスペシャルイベント「夏の子どもホンネ演説会 at 東京」が開催されました。今年開業25周年を迎えたUSJが、子どもたちの「もっと遊びたい！」という純粋な本音を引き出し、親子で最高の夏を考えるきっかけとして企画されたものです。会場には、全国の親世代を代表してタレントの藤本美貴さん、子ども本音隊長として人