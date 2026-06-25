スイス代表MFヨハン・マンザンビ（フライブルク／ドイツ）が、21世紀のFIFAワールドカップで歴代3人目となる記録を達成した。FIFAワールドカップ2026・グループB第3節が現地時間24日に行われ、スイス代表はカナダ代表と対戦。試合はスコアレスで折り返した後半立ち上がりの46分、右サイドへ流れたマンザンビからの折り返しを、FWルベン・バルガス（セビージャ／スペイン）が押し込み、スイス代表が先制。続く57分には、ボック