日本サッカー協会(JFA)は24日、国際親善試合のU-17アメリカ女子代表戦に臨むU-17日本女子代表メンバーを発表した。活動期間は6月30日から7月7日まで。アメリカとの国際親善試合は、7月3日と6日に高円宮記念JFA夢フィールドAピッチで実施される。以下、U-17日本女子代表メンバー■スタッフ▽監督白井貞義▽コーチ横道玲香▽サポートコーチ須永純▽GKコーチ井嶋正樹▽フィジカルコーチ石井孝典▽テクニカルスタッフ見原慧■選手