北中米ワールドカップは日本時間25日からグループリーグ最終節に突入する。日本代表は同26日にスウェーデン戦を控えているが、明日にも3大会連続のGL突破が決まる可能性がある。出場国が48か国に拡大された今大会は各組2位以上に加えて、3位のうち成績上位8チームも決勝トーナメントに進めるレギュレーションとなっている。日本は第2節を終えて勝ち点4を獲得し、F組3位以上が確定。つまり3位のチームが勝ち点3以下となるグルー